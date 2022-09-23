換匯詐騙 華女11萬元失而復得、得而復失

一名華裔女子因為換匯遭遇金融詐騙，原以為到帳的11萬4000元被銀行停止支付，幾經周折拿到，五個月後又被銀行收回。原先幫她兌換銀行本票的中間人失去聯絡。

受害者黃小姐講述，為了買房，經過朋友介紹通過一華男 兌換銀行本票。她和對方約定在拿到支票 ，確認存入自己帳戶後再將國內的人民幣轉給對方。去年9月1日，兩人一起到新澤西州 的一間銀行，她親眼見對方從銀行開出兩張本票，又一起到附近的另一家銀行存入她的戶頭。確認存入後，她根據約定第二天起分次將人民幣從國內轉給對方。

幾天後，她突然發現銀行帳戶那筆錢不見，銀行告知，兩張本票是預付款，在支付方突然要求停止支付後，該行只能收回那筆錢。黃小姐隨後花5000元，委託律師向開出本票的銀行交涉，認為銀行停止支付涉嫌違規，銀行隨後將錢付給她，她則將這筆錢直接存入自己在該銀行的帳戶。

今年5月，該銀行沒有事先通知，又將這筆錢直接從其帳戶轉走。她數次交涉無效，期間也聯繫不上該名華男。意識到遭遇欺詐，她向警方報案，但警局沒有受理。

萬般無奈，黃小姐向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。會長陳善莊表示，換匯還是應該通過正常途徑。亞總會最近接到多起類似金融欺詐案的投訴，呼籲更多類似受害者站出來，促進調查。受害者可致電亞總會(929)999-8800。