色情按摩店賄賂臥底警並打擊同業 華女判監禁

北卡掃蕩色情按摩店，多名華韓裔業者被調查、控罪。(WECT視頻截圖)

紐約法拉盛 一名華女 ，因涉嫌在外州經營兩家色情按摩店且行賄臥底執法人員，21日被判監禁15個月，並遭罰款5萬元、沒收9萬元。

根據法庭文件，報住法拉盛的金香月(Xiang Yue Jin，音譯)，在北卡凱瑞(Cary)以及威爾明頓(Wilmington)經營兩家色情按摩店，2020年8月，國土安全調查處(HSI)發現當地疑有色情按摩產業後，展開調查，一名執法人員偽裝成「聯邦特工腐敗份子」接近金香月，在2020年8月至2021年6月間，金香月每個月交付這位「特工」2000元，規避執法部門的監察，金香月還要求這位特工抽查其他的按摩店，嚇跑競爭對手的客人，也使她能低價收購更多按摩店，此外，她還詢問該名「特工」是否能與她一起投資新店。

法院文件顯示，2021年4月及5月，調查人員監視金香月所經營的按摩大廳，攔截出入按摩店的客人，幾乎所有客人都承認他們在此接受按摩師提供的性服務，2021年6月16日，國土安全調查處連同其他執法機構，搜查當地八家色情按摩店並逮捕六名經營者，其中包括金香月及她的兩家店，兩家按摩店及金香月於凱瑞的住處被查。

根據紀錄，被捕其他五名的嫌犯均為華韓裔 ，報住在紐約法拉盛及南卡的小河(Little River)，分別是李玉華(Ok Hwa Lee，音譯，以下同)、宋善雨(Shanyu Song)、朴歐本(OgBun Park)、白學金(XueJin Bai)、曹明基(Ming Ji Cao)。被告規避警方調查及招攬客人的方式，包含以他人姓名註冊、通過中間人聯絡紐約按摩女南下等。

今年3月，金香月對賄賂及非法經營色情按摩店等認罪，本月21日被判刑。