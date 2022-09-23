華社蒐羅民意 長者重視公共安全

長者在預算分配板上選擇想要的資源投入項目。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市史上首次全市範圍進行的參與式預算項目，目前向社區收集創意，用於社區建設的500萬元將撥給勝出項目，並在2024年開始實施；紐約亞美正義聯盟(LAANY)被選為市府合作機構，將走訪亞裔 社區徵詢意見，22日首在布碌崙 (布魯克林)的松柏之家社區服務中心舉行創意研討大會，長者們希望市府能將資金著重於在促進公共安全、長者服務、醫療保健等用途。

本次參與式預算由市公民參與委員會(CEC)執行，聯絡超過220個團體和社區組織，在全市舉辦居民會議收集創意和支出項目，並在2023年春季公開各區投票 ，勝者2024年起實施。

22日亞美正義聯盟主席李立民、運營總監李翠珊等聯合布碌崙華人組織，在松柏之家舉行第一場亞裔社區創意研討會，向現場50多名長者徵詢意見，長者在項目分配板上選出最希望市府妥善利用的資源。

在包括教育、公共安全、青少年服務、醫療保健、藝術文化、公園建設、長者服務及職業規畫發展的八個方面，長者們對公共安全、長者服務及醫療保健議題最為關心；松柏之家董事會主席李宗保表示，外界常指華人不積極參與社區事務是錯誤的，只要給他們機會，就算是長者也非常積極。