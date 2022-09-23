華社蒐羅民意 長者重視公共安全
紐約市史上首次全市範圍進行的參與式預算項目，目前向社區收集創意，用於社區建設的500萬元將撥給勝出項目，並在2024年開始實施；紐約亞美正義聯盟(LAANY)被選為市府合作機構，將走訪亞裔社區徵詢意見，22日首在布碌崙(布魯克林)的松柏之家社區服務中心舉行創意研討大會，長者們希望市府能將資金著重於在促進公共安全、長者服務、醫療保健等用途。
本次參與式預算由市公民參與委員會(CEC)執行，聯絡超過220個團體和社區組織，在全市舉辦居民會議收集創意和支出項目，並在2023年春季公開各區投票，勝者2024年起實施。
22日亞美正義聯盟主席李立民、運營總監李翠珊等聯合布碌崙華人組織，在松柏之家舉行第一場亞裔社區創意研討會，向現場50多名長者徵詢意見，長者在項目分配板上選出最希望市府妥善利用的資源。
在包括教育、公共安全、青少年服務、醫療保健、藝術文化、公園建設、長者服務及職業規畫發展的八個方面，長者們對公共安全、長者服務及醫療保健議題最為關心；松柏之家董事會主席李宗保表示，外界常指華人不積極參與社區事務是錯誤的，只要給他們機會，就算是長者也非常積極。
李立民指出，通過此次外展活動，發現最大問題是語言翻譯，市府提供的材料全是英文，依賴社區人員翻譯。亞美正義聯盟表示，在11月9日向市府遞交具體項目前，將繼續在布碌崙舉辦更多研討會，在曼哈頓及皇后區華社也將有活動，具體日期稍後公布；明年春季投票，民眾一定要積極投票，所有11歲以上居民都可以決定如何支配這筆資金。
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