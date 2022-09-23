黃敏儀提供小商家1對1中文諮詢

黃敏儀與皇后區商會宣布，將為小商家提供一對一的諮詢服務；左二起：盧安娜、黃敏儀、格列奇與金蘇珊。(記者牟蘭／攝影)

市議員黃敏儀與皇后區 商會(The Queens Chamber of Commerce)等22日宣布，下月起的第一個與第三個周四，將在她的辦公室為小商家展開一對一商業諮詢中文服務，協助商家申請融資、補助、法律顧問與商業輔導等，活動需提前預約。

皇后區商會主席格列奇(Thomas J. Grech)表示，商會得到政府經費，通過小商家資源網路(SBRN)等提供免費協助，尤其為婦女與少數族裔商家提供所需資源，榮幸與黃敏儀合作。

商會專員金蘇珊(Suan King)表示，今年2月開始拜訪法拉盛 小商家，希望提供協助，但因信任問題，只有部分商家提供信息，幫助他們獲得補助；未來將為小商家提供中文或英文的一對一服務，助他們解決困境。

和美康成人日間護理中心的主任盧安娜當天分享經歷，因防疫措施，日間中心曾一度關閉，她日前申請政府補助被拒，在金蘇珊的幫助下獲批1萬元的政府補助，支付房租與其他開支。

黃敏儀指，法拉盛仍有許多小商家需要類似協助，該服務將為商家提供一站式的解決方案，鼓勵更多人參與。小商家資源網路是由市府、市經濟發展局(EDC)與各區商會等合作的項目為小商家提供所需的資源，目前已完成超過750個項目，幫助商家設計網頁與商標以及提供優化諮詢等。

諮詢服務將於10月開始，每月的第一個與第三個周四上午11時到下午2時，提供中文或英文的30分鐘諮詢，需提前寄送電郵至[email protected]或致電(718)888-8747預約，地址為法拉盛38大道 135-27號388室。