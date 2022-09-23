亞裔50傑出企業家獎 彰顯女性成就

亞美商業發展中心頒獎晚會，彰顯女性成就。(記者張晨╱攝影)

亞美商業發展中心(Asian American Business Development Center)22日晚在曼哈頓舉辦第21屆「亞裔 50傑出企業家」頒獎晚會，為福泰製藥(Vertex Pharmaceuticals)總裁兼首席執行官凱瓦拉瑪尼(Reshma Kewalramani)及基石建築品牌有限公司(Cornerstone Building Brands, Inc)總裁兼首席執行官Rose Lee頒發「頂峰獎」(Pinnacle Awardee)，彰顯亞裔女性企業家在商場上的優秀表現。

2001年起AABDC每年頒發「亞裔50傑出企業家獎」，並舉行商業峰會及頒獎典禮，評選委員會根據其個人領導能力、商業眼光及社區成就，挑選出本屆得主，至今已累積為超過1000名來自50多個行業的亞裔成功人士頒獎。

中心創始人兼總裁王章華(John Wang)表示，疫情 導致的全球經濟下滑及亞裔仇恨犯罪仍在繼續，且很多案件的受害者都是亞裔女性，因此表彰她們在社會上的成就和貢獻更具意義；在為50名傑出企業家頒獎的同時，兩位頂峰獎得主均為女性，她們是亞裔企業家成就典範。

作為暢銷書「十億美元分子」(The Billion-Dollar Molecule)的原型，福泰製藥從誕生到上市，不到三年時間就在商業上獲得傳奇般的成功。凱瓦拉瑪尼表示，製藥業是高風險、高投資 的行業，前期投入巨大，而且沒有人知道最後能否成功，「亞裔女性一樣可以成為優秀的決策者。」

過去亞裔企業家較少和外界接觸，但在全球局勢瞬息萬變的今天，必須要改變；王章華說，亞美商業發展中心做為亞裔商業推廣者，更需要讓主流社會看見亞裔女性企業家在商場上的優秀表現。