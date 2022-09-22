寇頓致信教育總監促取消抽籤錄取

華人家長在市教育局門口集會，反對抽籤錄取。 (本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)第15學區教育理事會(CEC15)日前才針對「禁止以成績為入學標準」的議案進行投票，華人 家長出席活動提反對意見；向來與華人在教育議題站同一陣線的州眾議員寇頓(William Colton)，21日致信給市教育總監 班克斯(David Banks)，督促取消抽籤制度。

寇頓在信中提到，過去兩年公校入學標準發生劇烈改變，演變成抽籤錄取模式，理由是受到新冠疫情的影響，也包括無法集結所有學生的課堂、州考試成績等；很多勤奮、學習成績好的學生，無論族裔、社會經濟背景，其利益都因此受到傷害，「抽籤模式令18%的學生無法進到前12所志願學校，父母也由此感到憤怒與焦慮」。

他說，抽籤制度未能解決教學問題，對成績落後的學生也沒有幫助；上千名學生被安排到他們從未選擇、也從未聽說過的學校，並沒有提供其感到興趣的課程；寇頓強調，大家以為去年的抽籤錄取只是暫時的舉措，隨著學生回歸課堂上課，沒必要在2023年秋季入學時繼續採用抽籤制度，根據學習成績、州考試成績才是對的錄取方式。

寇頓也建議，學校也可恢復特定的入學標準，如收集入學申請文章、面試、現場評估、學生代表作等；最後，他指出學生對資優班 (Gifted and Talented)的需求仍然很高，希望班克斯考慮在全市擴張資優班課程。