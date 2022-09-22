波多黎各風災 皇后夜市24日籌善款

皇后區夜市將於24日為波多黎各等颶風災區捐款。圖為王榮光。(本報檔案照)

颶風 菲奧娜(Fiona)襲擊波多黎各等地，皇后區 夜市(Queens Night Market)宣布，定於24日(周六)舉辦捐款活動，近30家小商家以認捐等方式參與，屆時皇后區夜市也將捐贈當晚33%的淨收益給災民。

皇后區夜市創辦人王榮光表示，皇后區夜市上周回歸秋季活動，帶來90多個國家及地區的美食，然而在同一個周末，颶風菲奧娜襲擊波多黎各等地，造成災害，因此決定舉辦募捐活動，呼籲民眾參與。

王榮光指，目前共有近30個小商家通過認捐或以當日收益中捐贈部分百分比參與活動，皇后區夜市也會將當天33%的淨收益捐給災民，當天也邀請民眾以義務捐贈五元的方式支持，「我不能想像波多黎各家庭正經歷什麼，但西語裔傳統月應伸出援手」。

皇后區夜市曾多次在災難中援助災民，其中超級颶風瑪莉亞(Hurricane Maria)與颶風馬修(Hurricane Matthew)，分別支援波多黎各與海地(Haiti)，還在墨西哥城大地震後募捐援助，去年颶風艾妲(Hurricane Ida)襲紐約，皇后區夜市也為皇后區募捐1.6萬元援助災民。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員 克魯茲(Catalina Cruz)與岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)與市議員卡班(Tiffany Caban)，均支持此次籌款活動。