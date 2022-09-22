我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

波多黎各風災 皇后夜市24日籌善款

記者牟蘭╱紐約報導
皇后區夜市將於24日為波多黎各等颶風災區捐款。圖為王榮光。(本報檔案照)
皇后區夜市將於24日為波多黎各等颶風災區捐款。圖為王榮光。(本報檔案照)

颶風菲奧娜(Fiona)襲擊波多黎各等地，皇后區夜市(Queens Night Market)宣布，定於24日(周六)舉辦捐款活動，近30家小商家以認捐等方式參與，屆時皇后區夜市也將捐贈當晚33%的淨收益給災民。

皇后區夜市創辦人王榮光表示，皇后區夜市上周回歸秋季活動，帶來90多個國家及地區的美食，然而在同一個周末，颶風菲奧娜襲擊波多黎各等地，造成災害，因此決定舉辦募捐活動，呼籲民眾參與。

王榮光指，目前共有近30個小商家通過認捐或以當日收益中捐贈部分百分比參與活動，皇后區夜市也會將當天33%的淨收益捐給災民，當天也邀請民眾以義務捐贈五元的方式支持，「我不能想像波多黎各家庭正經歷什麼，但西語裔傳統月應伸出援手」。

皇后區夜市曾多次在災難中援助災民，其中超級颶風瑪莉亞(Hurricane Maria)與颶風馬修(Hurricane Matthew)，分別支援波多黎各與海地(Haiti)，還在墨西哥城大地震後募捐援助，去年颶風艾妲(Hurricane Ida)襲紐約，皇后區夜市也為皇后區募捐1.6萬元援助災民。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)與岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)與市議員卡班(Tiffany Caban)，均支持此次籌款活動。

皇后區 颶風 眾議員

上一則

亞平會水災低息貸款 每戶最多2萬

下一則

4華裔學者 膺選布拉瓦尼克青年科學獎

延伸閱讀

孟昭文籲市府買下皇后區水災房

孟昭文籲市府買下皇后區水災房
布碌崙皇后區高速公路重修 將辦7場活動參考沿線民意

布碌崙皇后區高速公路重修 將辦7場活動參考沿線民意
10/8大紐約皇后區僑界慶祝中華民國111年雙十國慶

10/8大紐約皇后區僑界慶祝中華民國111年雙十國慶
颶風菲奧娜登陸波多黎各 洪災釀全島大停電

颶風菲奧娜登陸波多黎各 洪災釀全島大停電
慶雙十 皇后區僑界10月8日升旗、表演、園遊會

慶雙十 皇后區僑界10月8日升旗、表演、園遊會

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08

超人氣

更多 >
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息