健康華生抽籤分配聾啞學校 母申訴終逆轉

華裔家長們在布碌崙CEC15學區會議上反對抽籤錄取政策。(臧東慧提供)

紐約市高中施行抽籤錄取政策第一年,不少華裔 學生成為12個志願全部落空的「高分遺珠」,憑藉均分97以上的成績錄取的不是市重點而是聾啞學校,迫使華裔家長們上訪市教育局 ,終在遭受無數冷言冷語後「撥得雲開見月明」。

健康小孩被分進聾啞學校

當就讀曼哈頓 優質公校實驗中學(M412 N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies)的兒子收到來自美國手語和英語高中("47" The American Sign Language and English Secondary School)錄取時,佩妮女士(Penny)全家只能用「傻眼」形容。「兒子均分97,高中會考(Regents exams)都提前考過了,而且身體健康,不知為何填報的12所志願都沒中,卻被分到沒報的聾啞學校?」

像佩妮兒子這樣12個志願全部落榜的華裔家庭數不勝數,但卻遭到「走入紐約市高中」作者、家長意見領袖阿琳娜(Alina Adams)的「嘲諷」,歸因於「亞裔都押寶在好學校,所以咎由自取」;「我們沒有這樣做,而是完全按照市教育局的建議,把好的、中等的、 大的、小的學校都按照他們建議的比例填報,但為什麼還是一個都沒中?我不理解。」

華裔媽教育局學校兩頭鬧

佩妮和許多華裔家長一樣,不知向何處求助,而參加教育活動時經一位白人家長的「點撥」,轉換思路開始同市教育局的「抗議之旅」,「那位家長和我情況一樣,但在堅持不懈上訪學校和市教育局,孩子最終錄取第一志願。這給了我希望,不如為孩子再搏一把。」

佩妮將孩子在候補名單靠前的學校列舉,逐一發郵件、打電話、進學校申訴,「學校都願意傾聽。但是他們都說,這是市教育局的權力。」佩妮帶著孩子的成績單到市教育局曼哈頓的家長歡迎中心(Family Welcome Center),但對方說「這是校方的職責,你就回去等,哪有空位你的孩子才能進,而不是你選哪兒去哪兒。」

抽籤號碼暗藏玄機?

不斷「碰壁」的佩妮,加入所有「反對抽籤」的抗議和示威遊行,並在華人教育人士臧東慧、朱雅婷的協助下,不斷給市教育局相關部門寫信投訴,「在研究教育局官網的時候,我發現抽籤號碼暗藏玄機,就是從0到3開始的抽籤號碼,最容易讓學生被選上志願名單中的學校,但那些以更大數字和字母開始的抽籤號碼,則相對不容易中籤。」而「抽籤號碼決定學生的獲選順序」也被許多家長質疑,7月初「紐約郵報」等媒體已披露市教育局對此不置可否。

佩妮的兒子在7月中旬收到曼哈頓下東城亞洲研究雙文高中(HS For Dual Language And Asian Studies)錄取通知,這也是兒子的第一志願,「我們很幸運,一些母親和我邊說邊哭,都是品學兼優的孩子,經不起政治這樣玩弄。」臧東慧也表示,這個成功的故事可以給更多家長信心,剛開學這幾周也是轉學高峰期,不少學校的空位還未填滿,家長去鬧都是值得的,希望孩子們都能進入理想學校。