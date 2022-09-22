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健康華生抽籤分配聾啞學校 母申訴終逆轉

記者張心╱紐約報導
華裔家長們在布碌崙CEC15學區會議上反對抽籤錄取政策。（臧東慧提供）
華裔家長們在布碌崙CEC15學區會議上反對抽籤錄取政策。（臧東慧提供）

紐約市高中施行抽籤錄取政策第一年，不少華裔學生成為12個志願全部落空的「高分遺珠」，憑藉均分97以上的成績錄取的不是市重點而是聾啞學校，迫使華裔家長們上訪市教育局，終在遭受無數冷言冷語後「撥得雲開見月明」。

健康小孩被分進聾啞學校

當就讀曼哈頓優質公校實驗中學(M412 N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies)的兒子收到來自美國手語和英語高中("47" The American Sign Language and English Secondary School)錄取時，佩妮女士(Penny)全家只能用「傻眼」形容。「兒子均分97，高中會考(Regents exams)都提前考過了，而且身體健康，不知為何填報的12所志願都沒中，卻被分到沒報的聾啞學校？」

像佩妮兒子這樣12個志願全部落榜的華裔家庭數不勝數，但卻遭到「走入紐約市高中」作者、家長意見領袖阿琳娜(Alina Adams)的「嘲諷」，歸因於「亞裔都押寶在好學校，所以咎由自取」；「我們沒有這樣做，而是完全按照市教育局的建議，把好的、中等的、 大的、小的學校都按照他們建議的比例填報，但為什麼還是一個都沒中？我不理解。」

華裔媽教育局學校兩頭鬧

佩妮和許多華裔家長一樣，不知向何處求助，而參加教育活動時經一位白人家長的「點撥」，轉換思路開始同市教育局的「抗議之旅」，「那位家長和我情況一樣，但在堅持不懈上訪學校和市教育局，孩子最終錄取第一志願。這給了我希望，不如為孩子再搏一把。」

佩妮將孩子在候補名單靠前的學校列舉，逐一發郵件、打電話、進學校申訴，「學校都願意傾聽。但是他們都說，這是市教育局的權力。」佩妮帶著孩子的成績單到市教育局曼哈頓的家長歡迎中心(Family Welcome Center)，但對方說「這是校方的職責，你就回去等，哪有空位你的孩子才能進，而不是你選哪兒去哪兒。」

抽籤號碼暗藏玄機？

不斷「碰壁」的佩妮，加入所有「反對抽籤」的抗議和示威遊行，並在華人教育人士臧東慧、朱雅婷的協助下，不斷給市教育局相關部門寫信投訴，「在研究教育局官網的時候，我發現抽籤號碼暗藏玄機，就是從0到3開始的抽籤號碼，最容易讓學生被選上志願名單中的學校，但那些以更大數字和字母開始的抽籤號碼，則相對不容易中籤。」而「抽籤號碼決定學生的獲選順序」也被許多家長質疑，7月初「紐約郵報」等媒體已披露市教育局對此不置可否。

佩妮的兒子在7月中旬收到曼哈頓下東城亞洲研究雙文高中(HS For Dual Language And Asian Studies)錄取通知，這也是兒子的第一志願，「我們很幸運，一些母親和我邊說邊哭，都是品學兼優的孩子，經不起政治這樣玩弄。」臧東慧也表示，這個成功的故事可以給更多家長信心，剛開學這幾周也是轉學高峰期，不少學校的空位還未填滿，家長去鬧都是值得的，希望孩子們都能進入理想學校。

教育局 華裔 曼哈頓

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