警控強制接種令 最高法院將再審

最高法院21日確認，將於10月再審紐約市警探訴公務員強制接種令一案。（市長辦公室提供）

紐約州私企新冠疫苗強制接種令11月即將解除，但公務員強制接種令將繼續執行；此前紐約市 一名警探將市府強制接種令訴至最高法院，但遭到自由派大法官 駁回，其律師又訴至保守派大法官手中；最高法院21日確認，將於10月再審該案。

該案由紐約市警談馬西亞諾(Anthony Marciano)在去年提訴，起初被州法院和第二巡回上訴法院駁回，最終遞至最高法院，但上月被最高法院自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)駁回，不予舉辦公聽；但馬西亞諾的律師芬恩(Patricia Finn)21日表示，她此前已將此案重新遞交給保守派大法官托馬斯(Justice Clarence)，目前最高法院已經確認，將於10月7日對該案舉行公聽。

隸書右翼團體「讓美國人再次自由」(Make Americans Free Again)的芬恩表示，托馬斯是嚴格的立憲主義者，「我認為他過往的意見和我們一致。」她表示，最高法院有可能出台對公務員強制接種令的禁止令，「這是個法律問題，事實不容辯駁，我認為最高法院一直在等待這樣一個案子，等待有人提出清楚明白地提出這一議題。」

此前針對公務員強制接種令的訴訟都以失敗告終，市府市長發言人萊維(Fabien Levy)在一份聲明中表示，「最高法院此前已經拒絕多個類似訴訟，其他法庭也都支持強制接種令，認為這是挽救生命的舉措，也是一個僱用條件。」

雖然市府已經決定在11月取消私企強製接種令，但目前仍無意取消公務員強制接種令；市長亞當斯 (Eric Adams)表示，「事情要一步一步做，目前尚無取消公務員槍支接種令。」