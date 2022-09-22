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首屆「全美華人合作峰會」 10月22日費城登場

記者牟蘭／紐約報導
美國華人華僑聯合總會將在費城舉辦首屆「全美華人合作峰會」，並為當地的美國華人華僑博物館剪綵。(記者牟蘭／攝影)
美國華人華僑聯合總會將在費城舉辦首屆「全美華人合作峰會」，並為當地的美國華人華僑博物館剪綵。(記者牟蘭／攝影)

美國華人華僑聯合總會21日宣布，將於10月22日(周六)與23日(周日)在費城舉辦首屆「全美華人合作峰會」，並為當地的美國華人華僑博物館剪綵，屆時將邀請國會眾議員孟昭文與趙美心以及前運輸部長趙小蘭等參與。

聯合總會主席林建新表示，費城的獨立廳通過「獨立宣言」，因此選在當地舉辦首屆「全美華人合作峰會」，並成立華人綜合性博物館；他指，此次活動旨在讓更多人看到華人對國家的貢獻，號召華裔團結一致，培養下一代，傳承中華文化。

聯合總會的祕書長朱立業表示，費城的美國華人華僑博物館位於費城牛津大道(Oxford Ave.)7345號，從地下室到三樓陳列華人最初移民美國的文獻與照片，並介紹各行業優秀華人，其中60%的史料來自一間因資金因素無法繼續經營的舊金山華人博物館。

朱立業指，部分史料由舊金山的華人博物館贈送，其餘由林建新購買，旨在保存華人在美國的歷史，讓更多人看到華人的貢獻，將免費對公眾開放，博物館外還將設喬治華盛頓與孫中山的全身像。

聯合總會紐約州分會秘書長王早早表示，本次活動主題為「攜手合作，融入奉獻」，屆時將見證「全美華人合作宣言」的簽署，還有公共事務、全美華裔青少年圓桌會議與保護亞裔婦女權益等論壇，當晚美華總會賓州分會的成立慶典，翌日為博物館舉辦剪綵。

活動需提前預約，歡迎民眾報名參加，詳情網址：https://usaacm.org/，或電郵[email protected]，或致電(215)485-6998或(646)321-6000；美國紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光也出席當天記者會支持。

華人 博物館 費城

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