我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

市議員選區重畫 布碌崙華社恐生變

記者胡聲橋╱紐約報導
市選區畫分委員會7月提出的地圖草案中布碌崙部分。(取自市府網站)
市選區畫分委員會7月提出的地圖草案中布碌崙部分。(取自市府網站)

市選區畫分委員會(NYC Districting Commission)預計於周四將重新修改的市議員選區地圖交由市議會投票。據「Politico」報導，新地圖中，亞裔占多數的選區仍會保留，但市議員紀思庭(Justin Brannan)和阿維萊斯(Alexa Aviles)將不會在同一選區競爭。不過，初稿中亞裔占絕對多數的第43選區到底如何改畫，仍有待分曉。

據報導，新地圖中紀思庭和阿維萊斯將有各自的選區，應還是原有的選區。新地圖中7月提出的亞裔占多數的選區仍然存在，但這個選區現在與市議員李凱健(Ari Kagan)在康尼島和格雷夫森德(Gravesend)的選區重疊，也與市議員葉格(Kalman Yeger)，市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在羊頭灣的選區，以及紀思庭在貝瑞吉在的選區重合。

新地圖讓試圖尋求連任的李凱健面對艱難的決定，他將不得不決定在哪個選區參選。李凱健在聲明中批評新地圖剝奪布碌崙南部社區的權利，創造了一個連接康尼島和貝瑞吉的奇怪選區，這個區有四哩半長，有一段是兩個街區寬，又細又長的地帶。

李凱健指責說，新地圖這種畫法是一種不可接受的不公正做法，也是對布碌崙南部多樣化社區的一種傷害。選區畫分委員會應該聆聽大量社區領袖的意見，他們希望將相似的街區聚集到一起，創建一個緊湊的選區，將有相同利益的社區聯合起來。

在這份新地圖中，史泰登島市議員卡爾(David Carr)的選區將包括布碌崙南部的一些地區。

這次更新的地圖，是經過了為期數月的公聽後，由選區畫分委員會最後確定，將馬上交市議會進行表決，但市議會議長歐德思(Adrienne Adams)20日表示，市議會通過新地圖的可能性很低。

亞裔 布碌崙 康尼島

上一則

Concordia峰會 唐鳳談台灣創新

下一則

孟昭文籲市府買下皇后區水災房

延伸閱讀

「禁以成績為入學標準」 紐約第15學區今晚表決

「禁以成績為入學標準」 紐約第15學區今晚表決
布碌崙皇后區高速公路重修 將辦7場活動參考沿線民意

布碌崙皇后區高速公路重修 將辦7場活動參考沿線民意
涉猥褻8歲女童 男日落公園落網

涉猥褻8歲女童 男日落公園落網
布碌崙國風童模秀 家長同台圓夢

布碌崙國風童模秀 家長同台圓夢
華體會25日9人排球賽 25隊交流競技

華體會25日9人排球賽 25隊交流競技

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默