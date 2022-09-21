市議員選區重畫 布碌崙華社恐生變

市選區畫分委員會7月提出的地圖草案中布碌崙部分。(取自市府網站)

市選區畫分委員會(NYC Districting Commission)預計於周四將重新修改的市議員選區地圖交由市議會投票。據「Politico」報導，新地圖中，亞裔 占多數的選區仍會保留，但市議員紀思庭(Justin Brannan)和阿維萊斯(Alexa Aviles)將不會在同一選區競爭。不過，初稿中亞裔占絕對多數的第43選區到底如何改畫，仍有待分曉。

據報導，新地圖中紀思庭和阿維萊斯將有各自的選區，應還是原有的選區。新地圖中7月提出的亞裔占多數的選區仍然存在，但這個選區現在與市議員李凱健(Ari Kagan)在康尼島 和格雷夫森德(Gravesend)的選區重疊，也與市議員葉格(Kalman Yeger)，市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在羊頭灣的選區，以及紀思庭在貝瑞吉在的選區重合。

新地圖讓試圖尋求連任的李凱健面對艱難的決定，他將不得不決定在哪個選區參選。李凱健在聲明中批評新地圖剝奪布碌崙 南部社區的權利，創造了一個連接康尼島和貝瑞吉的奇怪選區，這個區有四哩半長，有一段是兩個街區寬，又細又長的地帶。

李凱健指責說，新地圖這種畫法是一種不可接受的不公正做法，也是對布碌崙南部多樣化社區的一種傷害。選區畫分委員會應該聆聽大量社區領袖的意見，他們希望將相似的街區聚集到一起，創建一個緊湊的選區，將有相同利益的社區聯合起來。

在這份新地圖中，史泰登島市議員卡爾(David Carr)的選區將包括布碌崙南部的一些地區。

這次更新的地圖，是經過了為期數月的公聽後，由選區畫分委員會最後確定，將馬上交市議會進行表決，但市議會議長歐德思(Adrienne Adams)20日表示，市議會通過新地圖的可能性很低。