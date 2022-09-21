准低分畢業 紐約州校委會挨轟

州校務委員會繼續允許學生以較低的考試成績畢業。(市長辦公室提供)

紐約州校務委員會(New York State Board of Regents)日前批准修正案，延長新冠疫情 期間的緊急政策，繼續允許學生以較低的考試成績畢業，引起外界的廣泛質疑。

自疫情以來，州校務委員會已經對高中會考 (Regents exams)規則進行多次調整。2020年取消標準化考試；2020至21學年，允許學生在不考試的情況下獲得畢業證書，並且只要是在夏季結束前，修完所有會考科目課程即可。

反對者希望這些特殊時期政策能在疫後修改，但州校務委員會決定繼續允許學生對不及格的會考科目上訴，從而獲得畢業證書。

「這是向家長和學生傳遞錯誤信號」教育 維權組織紐約教育信託(Education Trust)執行董事布萊恩特(Dia Bryant)表示，已有數百封抗議信寄到州校務委員會，「放低畢業標準對教育的不利影響繼續加劇，家長憂心紐約州教育系統是否為學生中學後的教育做好準備。」布萊恩特建議，紐約州府應該藉聯邦疫情撥款，在教學上幫助有困難的學生，而不是讓他們更容易畢業。

州校務委員會否認外界的質疑，認為允許會考成績在50分以上的學生上訴，並沒有「降低畢業標準」。州校務委員會總監萊斯特(Lester W. Young, Jr.)回應，是為保證學生有機會以適合他們的方式展示知識和技能。

萊斯特表示成立特別委員會，由64名成員組成，包括布萊恩特在內，考慮更新畢業規則，「從今年開始秋天開始開會，定期為州校務委員會提出建議，直到2024年春季，幫助修訂高中學生畢業的標準。」