我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

准低分畢業 紐約州校委會挨轟

記者張心╱紐約報導
州校務委員會繼續允許學生以較低的考試成績畢業。(市長辦公室提供)
州校務委員會繼續允許學生以較低的考試成績畢業。(市長辦公室提供)

紐約州校務委員會(New York State Board of Regents)日前批准修正案，延長新冠疫情期間的緊急政策，繼續允許學生以較低的考試成績畢業，引起外界的廣泛質疑。

自疫情以來，州校務委員會已經對高中會考(Regents exams)規則進行多次調整。2020年取消標準化考試；2020至21學年，允許學生在不考試的情況下獲得畢業證書，並且只要是在夏季結束前，修完所有會考科目課程即可。

反對者希望這些特殊時期政策能在疫後修改，但州校務委員會決定繼續允許學生對不及格的會考科目上訴，從而獲得畢業證書。

「這是向家長和學生傳遞錯誤信號」教育維權組織紐約教育信託(Education Trust)執行董事布萊恩特(Dia Bryant)表示，已有數百封抗議信寄到州校務委員會，「放低畢業標準對教育的不利影響繼續加劇，家長憂心紐約州教育系統是否為學生中學後的教育做好準備。」布萊恩特建議，紐約州府應該藉聯邦疫情撥款，在教學上幫助有困難的學生，而不是讓他們更容易畢業。

州校務委員會否認外界的質疑，認為允許會考成績在50分以上的學生上訴，並沒有「降低畢業標準」。州校務委員會總監萊斯特(Lester W. Young, Jr.)回應，是為保證學生有機會以適合他們的方式展示知識和技能。

萊斯特表示成立特別委員會，由64名成員組成，包括布萊恩特在內，考慮更新畢業規則，「從今年開始秋天開始開會，定期為州校務委員會提出建議，直到2024年春季，幫助修訂高中學生畢業的標準。」

教育 高中會考 疫情

上一則

建立校園仇恨犯罪在線報告 擬立法

下一則

百萬蘋果禮卡詐騙 史島5華人認罪

延伸閱讀

紐市如廁難 市議員籲增加公廁

紐市如廁難 市議員籲增加公廁
美國外交官馬州騎單車遭卡車撞死 家人募款維騎行安全

美國外交官馬州騎單車遭卡車撞死 家人募款維騎行安全
NBA／獨行俠曾有望獲布萊恩？傳活塞當時最接近得標

NBA／獨行俠曾有望獲布萊恩？傳活塞當時最接近得標
NBA／助喬丹3連霸再隨布萊恩奪冠 葛蘭特冠軍戒被拍賣

NBA／助喬丹3連霸再隨布萊恩奪冠 葛蘭特冠軍戒被拍賣
NBA／雕塑家發起捐款活動 將隨機送出布萊恩父女紀念像

NBA／雕塑家發起捐款活動 將隨機送出布萊恩父女紀念像

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默