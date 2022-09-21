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選區重畫熱議 萬筆意見反饋

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約市選區重畫委員會日前在布碌崙舉行公聽會。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約市選區重畫委員會日前在布碌崙舉行公聽會。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約市選區重畫委員會(New York City Districting Commission)的市議會選區草案出台後，收到社會各界近萬筆意見和反饋，包括面對面提出，及通過Zoom和電子郵件提出，反映人們對市議會選區地圖存在不同意見，尤其是布碌崙(布魯克林)西南部的選區。

該委員會的聲明稱，「這些公眾的意見將幫助委員會進一步改進擬議的地圖」。這些公眾意見是通過委員會在紐約市五大區舉行的公聽會，視頻會議，以及通過公布的電子郵件收集。

與今年相對照，紐約州獨立選區重畫委員會(New York State Independent Redistricting Commission)去年重畫州議會和國會眾議員選區的地圖，共收到3700條意見。2013年，紐約市選區重畫委員會在地圖重畫過程中僅收到1500條意見。

委員會主席沃科特(Dennis Walcott)說，在重畫市議會選區的初期就決定，盡可能大範圍徵求公眾信息。委員會在社區和少數族裔媒體，在推特和Instagram等社交媒體上做廣告，在五大區召開一系列會議，並且派紐約市立大學和夏季青年就業計畫(Summer Youth Employment Program)的實習生進行民意調查。

紐約市 布碌崙 眾議員

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