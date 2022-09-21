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州長選情升溫 柏德基背書李修頓

記者和釗宇╱紐約報導
前共和黨州長柏德基(右)20日宣布背書共和黨候選人李修頓(左)。(競選陣營提供)
前共和黨州長柏德基(右)20日宣布背書共和黨候選人李修頓(左)。(競選陣營提供)

距離紐約州長普選還有一個多月，前共和黨州長柏德基(George Pataki)20日宣布背書共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)；同時，共和黨協助李修頓使用重複連署簽名涉嫌選舉欺詐一事，目前正遭到奧伯尼檢察官辦公室調查，或有刑事指控。

柏德基曾連任三屆州長，也是近30年來紐約州唯一的共和黨籍州長；他表示，「我今天只有一個目的，那就是榮幸地背書李修頓競選下一任紐約州長。」李修頓則對柏德基的背書表示感謝，「他從未停止對社區的服務。」

此前州長霍楚(Kathy Hochul)發布競選廣告，攻擊李修頓與前總統川普的緊密聯繫，並指責李修頓支持推翻2020年大選結果、支持最高法院廢除墮胎權；對此，柏德基表示，李修頓的所作所為並不完全與川普相關，「那些都是過去的事，要著眼未來，現在所有人只是盯著過去幾年前的事情，現在的選舉和川普、普亭、澤倫斯基還是英國女王都沒有關係。」

柏德基曾經支持保留墮胎權，雖然李修頓持不同觀點，但他並不在意，「墮胎權法律不會發生改變，這是事實；政治是可能性的藝術，這場競選關注的問題應該是犯罪、教育和生活質量。」

不過，李修頓最近面臨麻煩；此前李修頓在黨內提名階段被指重複使用逾萬個連署簽名，好讓他代表獨立黨參選，奧伯尼地區檢察官辦公室目前正推進此事的調查。

根據初步調查報告，「最初懷疑約有1萬1000個由州共和黨總部影印重複的連署簽名，因為紀錄錯誤而被納入連署簽名流程；不過，調查方正檢視其中是否有潛在的刑事犯罪，因為這些重複簽名，有可能是被故意混入連署簽名當中。」不過，李修頓本人並未直接牽涉其中，此事的主要經手人是紐約州共和黨高層海格提(John F. Haggerty)。

共和黨 紐約州 墮胎

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