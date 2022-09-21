建立校園仇恨犯罪在線報告 擬立法

皇后區民代擬提法案，建立校園仇恨犯罪在線報告。(記者鄭怡嫣╱攝影)

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)及劉醇逸等皇后區民代、學生代表以及亞裔 與猶太 裔的維權團體等，20日在紐約市立大學皇后學院(Queens College)校門前宣布，正在擬立一項新法，要求大學在其網站上公布校園內仇恨犯罪 的數據，並向入學新生介紹如何防範仇恨犯罪。

據史塔文斯基介紹，紐約州有關仇恨犯罪的法案，已有20年未更新，跟不上科技的發展，這項編號為S.9552的新法，由身為州參議會高等教育委員會主席(Senate Higher Education Committee)的她發起，州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)、州參議員劉醇逸等共同起草，要求所有大學在線公布校園內仇恨犯罪報告，且數據必須單獨列出，並向入學新生普及如何防範仇恨犯罪。

羅森塔爾表示，校園仇恨犯罪持續上升，根據報導，在去年，紐約市立大學各校園內至少有150起針對猶太裔的仇恨犯罪，許多大學校園內及全美，也充斥著反猶太裔、亞裔、穆斯林或宗教團體的仇恨罪案，不能令仇恨繼續在大學蔓延；劉醇逸表示，自己在大學時也曾遭遇過仇亞事件，立法的第一步，是通過紀錄在案並在線公布報告的方式，承認仇恨犯罪的存在。

現場，一位猶太裔的市立大學學生Eli Bursztyn分享自己的經驗，由於與教授爭辯有關種族及特權的議題，他的分數由A被降至B或C，缺勤被記為「無故擅自缺勤」，郵件也得不到回覆，「因為我為自己的身分挺身而出爭辯，我的分數變得很糟糕」，他的三名同窗也遭遇類似事件。