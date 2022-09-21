孟昭文籲市府買下皇后區水災房

日前暴雨皇后區不少民宅被淹，圖為華人居民清理受損車庫。(本報檔案照)

一周前暴雨侵襲紐約，皇后區 、布碌崙(布魯克林)等地傳災情，去年受艾妲 (Ida)颶風 影響的受災區再度淹水，國會眾議員孟昭文20日聯合州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等多位皇后區民選官員，致信市長亞當斯(Eric Adams)，呼籲市府使用聯邦的抗洪救助金，買下皇后區的受災樓房，解決住房安全。

孟昭文在信中表示，去年艾妲颶風，皇后區11名住戶溺斃，本月13日清晨的暴雨，兩吋的降雨量雖低於艾妲時期的三吋，卻又使該區許多民宅被淹，根據紐約市2018年的洪水地圖，這些住房難以抗洪，例如法拉盛Peck大道曾兩度被淹，去年住在這裡的一家三口溺亡，居民們年復一年受洪災威脅，不可接受。

孟昭文指，市府正在敲定如何分配及使用聯邦撥款的1.87億元「社區發展與災後重建救助金」(CDBG-DR) ，根據規定，資金使用單位可買斷災區住房並將之拆除，建設新的公園、防洪基礎設施或是開放空間，呼籲市長亞當斯能將一部分的救濟金，以公平的市場房價，向皇后區的居民購買那些易受洪災影響的住房，幫助他們搬遷並解決住房安全問題。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員黃敏儀、李琳達等多位民代簽署該聯名信；據悉，去年9月受艾達颶風以後，不少三州地區的屋主曾對政府的買斷計畫表現強烈的興趣。