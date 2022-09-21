換信號 布碌崙地鐵F線即起周末停運直到年底

信號系統維修，F線地鐵將在周末停運。(Getty Images)

從本周五開始，布碌崙(布魯克林)南部的地鐵 F線在大部分周末將停止通行，這種情況將一直持續到年底。大都會 運輸署(MTA )將利用周末在F線地鐵最南端安裝現代化的信號系統。

MTA的發言人指，周末F線地鐵將在肯辛頓(Kensington)的教堂大道(Church Avenue)站和康尼島的史迪威大道(Stillwell Avenue)站之間停運。

F線地鐵停運將從周五晚上11時45分開始，持續到周一早上5時。具體停運日是從本周末到10月14至17日的周末；之後F線地鐵將恢復運營兩個周末，直至11月7日；從11月11日周五開始，周末將再次停運，直到年底。

MTA建議乘客在F線停運期間乘坐相對較近的D、N或Q線地鐵前往教堂大道站以南的目的地。由於停運的F線附近有其他地鐵和公交線路，施工期間，F線地鐵沿線沒有免費的班車服務。

F線在周末長時間停止運行，是為了讓MTA能夠在停運線路安裝現代化的「通信列車控制 」信號系統，以取代現有的模擬信號系統。新信號系統使MTA的信號操作員能比現有系統更精確地知道列車位置，使列車能夠更快地行駛，加快乘客的通勤速度。

MTA的統計數據顯示，F線列車的準點率低於全系統的平均水平。這個新信號系統已被證明能大幅提高地鐵線路的準點率。MTA指出，2019年冬季安裝新信號系統後，七條地鐵線路的準點率從55.5%提高到91%。