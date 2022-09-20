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免費前列腺癌篩檢 法拉盛10月1日舉辦

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛民代及醫療機構宣布在10月1日為民眾舉辦免費的前列腺癌篩檢。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛民代及醫療機構宣布在10月1日為民眾舉辦免費的前列腺癌篩檢。(記者鄭怡嫣╱攝影)

前列腺癌是美國男性最常見的癌症，及早進行篩檢，可降低死亡風險，代表法拉盛的州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸代表19日聯合醫療機構Vantage Medical Group宣布，將於10月1日(周六)在社區舉辦免費的前列腺癌篩檢，民眾無需身分證明及健保也可參與。

腫瘤放射科治療專科醫生陳憲慶及泌尿科醫生陳漢宗介紹，醫學研究發現，相比其他族裔，亞洲男性身患前列腺癌的比率較低，然而由於飲食等因素，在美國的亞裔男性罹患比率則與其他族裔持平，前列腺癌是全球男性第二常見的癌症，也是美國男性最常見的癌症，早期發現可使治療達到最佳效果，篩查方式一是通過抽血進行前列腺特異抗原血液測試(PSA)，二是透過直腸指檢(DRE)。

市議員黃敏儀表示，她的父親曾檢測出前列腺癌並接受手術，她的叔叔也檢測出第四期前列腺癌，前列腺癌確實十分常見，及早篩檢非常關鍵；州眾議員金兌錫及州參議員劉醇逸代表則表示，法拉盛的Vantage Medical Group由專業醫生與學者組成，有的前列腺癌治療病程長，社區中有就近醫療資源很重要，後疫情時代，民眾也需關注自身健康，定期做前列腺癌、乳癌等篩檢並注射流感等疫苗。

免費篩檢活動將於10月1日上午10時至下午2時，在法拉盛北方大道(Northern Blvd.)158-06號舉辦，民眾無需登記、無需攜帶身分證件及健保即可前來，現場提供血液檢查及指檢，民眾可根據需求決定是否進行指檢，血液檢查結果將在兩至三天後通知，現場有會說中文的醫生及員工。

篩檢 癌症 法拉盛

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