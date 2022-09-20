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失智丈夫新冠病逝 妻當義工奉獻大愛

記者張晨／紐約報導
梁子蘊整理丈夫的死亡及喪葬證明。(記者張晨╱攝影)
梁子蘊整理丈夫的死亡及喪葬證明。(記者張晨╱攝影)

紐約阿茲海默症關愛服務(CaringKind)有一群照顧者，這些同樣白髮古稀的老人被稱為「星火義工隊」，他們在照顧患病親人直至去世後，仍留在該機構擔任義工；74歲的梁子蘊照顧失智症丈夫李煥堂20年，但2020年疫情之初，因全州養老院緊急封閉，拒絕所有家屬探視照料，李煥堂最終感染新冠去世。

「2020年3月11日晚上8時宣布封閉養老院前，是我見他的最後一面」梁子蘊說，與丈夫相濡以沫50年，從千禧年患病以來就一直親力親為，從旁照顧；2015年因失智症導致李煥堂生活不能自理，才決定送轉送養老院，但即使這樣，梁子蘊也每天早8時至晚8時陪在病床前餵飯進水、端屎接尿。

梁子蘊回憶，3月11日晚等到護士趕人，她才離開；「當時中國已經疫情爆發，紐約人心惶惶，許多人都猶豫要不要把親人接回家照顧，但我還是晚了一步」；她幾度哽咽，自責應盡早決斷，「他本應長壽。」

從3月12日到4月中旬丈夫感染新冠入院，「沒人通知，我天天打電話問。」她說，護士到後來「都非常不耐煩」，總以「很好，都很好」應付了事。

梁子蘊說，直到4月18日，上午護士還說「他(李煥堂)很好」，下午就接到醫院電話，通知家屬感染新冠。兩天後，梁子蘊收到醫院通知，李煥堂被轉入加護病房；「直到5月4日去世，我都沒能再親自看他一眼。」梁子蘊說，因新冠去世的病人，家屬必須要委託殯儀館處理後事，從接運遺體、告別式到入土，僅可通過視頻完成。

「很難釋懷。」梁子蘊哽咽道，丈夫患病前扛起家裡大小事，直到患上失智症，她才漸漸學會從前不屑的小事；她如今仍選擇留在阿茲海默症關愛服務擔任義工輔導員，希望更多華人家庭減少對該病的誤解，減少遺憾。

養老院 失智 疫情

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