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新冠緊急狀態解除 餐棚永久化爭議再起

記者胡聲橋／紐約報導
路邊餐棚存廢，社區有不同意見。(本報檔案照)
路邊餐棚存廢，社區有不同意見。(本報檔案照)

自2020年以來，紐約市的「街邊餐飲」計畫一直是臨時性的，需要根據疫情緊急行政命令的續期而得以延長。但州長霍楚(Kathy Hochul)上周已宣布新冠緊急狀態到期不再延長，但市府表示，「街邊餐飲」永久化項目將延續，直到變成永久性。

市長亞當斯(Eric Adams)一直支持「街邊餐飲」永久化(permanent outdoor dining)。然而，一些懸而未決的訴訟和該計畫的一些細節，卻使相關立法一再受阻。

亞當斯希望市交通局負責執行永久性的 「街邊餐飲」項目。交通局已經提出，實施該計畫的目標日期為2023年。但是，今年還剩下不到四個月，計畫仍未公布。市議會也正努力更新法案，以設立永久性的「街邊餐飲」計畫。

今年早些時候，市議會批准了一項地目(zoning)修正案，允許餐飲業者擴大在人行道上的營業範圍，尤其是曼哈頓以外的地區，邁出全市「街邊餐飲」永久化的第一步。在新冠疫情之前，餐館基本上無法在人行道上擴大經營範圍。有關人士稱，即使市議會通過「街邊餐飲」永久化計畫的法律框架，而且亞當斯簽署了該法案，市政府各部門仍需要落實該計畫許多細節。

自計畫啟動和運作以來，已經有多起相關訴訟，其中許多訴訟引用關於噪音、垃圾和鼠患的投訴，反對者指該計畫是加劇這些環境問題的直接原因。他們認為，在將計畫永久化之前，不對其環境影響進行廣泛評估是錯誤的，而這種審查需要幾個月甚至更長時間。

今年3月，州高等法院的一名法官在一項相關訴訟中作出不利於市府的裁決，認為有必要進行更廣泛的環境研究，市政府正在對這一裁決進行上訴。

亞當斯 疫情 紐約市

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