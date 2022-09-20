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稅收下滑創紀錄 民眾擔心漲地稅 紐約市府未表態

記者和釗宇╱紐約報導
股市、就業市場不振，紐約市稅收難樂觀。圖為紐約證券交易所。(美聯社)
股市、就業市場不振，紐約市稅收難樂觀。圖為紐約證券交易所。(美聯社)

新冠疫情導致紐約市的勞動力市場、旅遊業和稅收嚴重受影響，紐約市目前正處預算危機的邊緣；根據市府此前預計，全市的商業稅收入將出現六年以來首次下降，個人所得稅及相關稅收也將下降7.7%，創下2009年以來最大降幅，股市不振也將導致市養老金增加支出；至於民眾擔心的是否會以漲地稅挽救財政收入，市府暫未表態。

紐約時報報導，疫情導致的居家辦公讓紐約市的辦公大樓市場陷入深淵，也讓公共交通系統的財政雪上加霜，此前州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)曾警告，大都會運輸署(MTA)未來恐要求紐約市提供更多財務支援；雖然全美就業市場疫情之後正在恢復，但紐約市的職位數量仍比疫情前少16萬2000個，非洲裔的失業率超過10%，是全美平均的近三倍。

雖然亞當斯1月上任以來就面臨旅遊業和商業稅收劇減、犯罪橫行和失業率增長的窘境，但聯邦政府提供大量援助撥款，紐約市暫時避免陷入財政災難，新財年通過了創紀錄的1010億元預算；然而，市府上周已下令各部門今年削減3%的開支，明年再削減4.75%；市府表示，之所以節約開支，是為了因應州長簽署的縮小班級規模法案，同時也考慮正在進行的公務員勞資談判，以及安置湧入紐約的無證客、應對可能出現的養老金虧空等。

新冠疫情導致紐約市的勞動力市場、旅遊業和稅收嚴重受損，紐約市目前正處於嚴重預算危...
新冠疫情導致紐約市的勞動力市場、旅遊業和稅收嚴重受損，紐約市目前正處於嚴重預算危機的邊緣。(記者和釗宇／攝影)

總體來說，市府的財政收入今明兩年預計都將保持下降，為1980年以來首次；州主計長狄拿玻利此前表示，市府到2026年的預算虧空恐將接近100億元。

市府支出縮減，也將影響公共服務，例如收垃圾次數、單車道數量、警隊規模縮小等；紐約市曾在1975年、九一一事件、2008年經濟危機三次出現財政危機，其中九一一事件之後通過增加地稅化險為夷；當被問到亞當斯是否會考慮增加地稅來挽救財政收入時，市府發言人未直接回應。目前地稅是紐約市唯一不需州議會批准，就可自行決定增減的稅項。

紐約市 疫情 預算

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