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布碌崙國風童模秀 家長同台圓夢

記者顏潔恩╱紐約報導
童模在舞台上天真展現自我。(記者顏潔恩╱攝影)
童模在舞台上天真展現自我。(記者顏潔恩╱攝影)

親子文化傳播中心(RHB)日前於布碌崙(布魯克林)日落公園舉辦「華裔國風童模秀」，為孩子提供舞台，培養自信與勇氣，同時弘揚中華傳統文化；當天將近百人報名參與，參與親子組的華人家長表示很開心能與孩子一起登台，留下美好記憶，也一圓童年夢想。

活動由一群小朋友帶來的「青蓮」中國風開場舞拉開帷幕，接著個人秀分別有三至五歲幼兒組、六至九歲少兒組、以及十歲以上青年組，最後是親子互動走秀舞台環節；主辦方此次邀請包括紐約資深節目主持人曉櫻擔任評委，在評獎方面，考量小朋友的形體、服飾、妝髮、台風、以及展示服裝美的自信程度等。

陳女士與兒子一同走秀。(記者顏潔恩╱攝影)
陳女士與兒子一同走秀。(記者顏潔恩╱攝影)

主持人也身穿國風服飾雙語主持，強調「比賽第二、友誼第一」的精神，現身觀眾也通過掃描二維碼，為心儀的人選投下人氣票；除在每個組別中選出一、二、三等獎外，主辦方也頒發特殊獎項如模特潛質獎、最佳上鏡獎，並贈送兒童書籍等作為禮物，獎勵參賽者。

在親子舞台秀與兒子、女兒共同參與的陳女士說，從小熱愛中國文化，並幻想站上舞台，但因父母思想保守而放棄；「現在孩子有這個機會，他們也很喜歡，很開心可以一起站在舞台上，弘揚中國傳統文化，這也算是圓了一個小時候的夢想。」

RBH創辦人石巧燕表示，看見參賽者如此用心感到很欣慰，其中有一家三口讓她印象深刻，在籌備過程中非常積極投入；當日的活動所有人都看得出很享受，付出也值得了。

童模在舞台上天真展現自我。(記者顏潔恩╱攝影)
童模在舞台上天真展現自我。(記者顏潔恩╱攝影)

親子 日落公園 布碌崙

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