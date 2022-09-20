千人穿漢服25日登場 挑戰金氏紀錄

美國福建商會將在法拉盛草原可樂娜公園舉辦推廣中國服飾活動，預計全球至少有2萬人參加相關活動，希望打破金氏紀錄。(記者牟蘭╱攝影)

慶祝中國日與中華人 民共和國國慶，美國福建商會近日宣布，將於25日(周日)在法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉辦推廣中華服飾活動，邀請上千名華人身穿旗袍、漢服與少數族裔等服裝參加，與中國福州的主會場聯動，預計全球至少有2萬人參加相關活動，希望打破金氏紀錄。

美國福建商會會長林慈飛表示，許多國家、民族在重要節日，當地居民都會身穿傳統服飾，以印度裔的服裝紗麗為例，普及率極高，相較之下，中華民族服裝的普及率稍嫌遜色；他說，中華服飾是中國文化的傳承，是文化的寶藏，他希望更多華人身穿中華服飾，參與推廣相關文化。

林慈飛說，美國福建商從2018年開始呼籲，在農曆春節、元宵節、端午節 與中秋節等六大節日，鼓勵華人身穿旗袍、漢服、少數族裔服飾或新中式服裝，過去曾舉辦千人穿旗袍活動。

他表示，活動邀請全世界華人身穿中式服飾，美國的慶祝活動定於25日在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，預計將有千人參加，全球共有至少2萬人參與見證歷史，希望打破金氏紀錄。

活動地點為法拉盛草原可樂娜公園，時間為25日中午12時30分開始，聯絡電話：(917)215-7561。