糧食券本月可領最高額 外加補助

州長霍楚宣布，紐約州領取糧食券者9月可領到最高額度，並續發補充金。(取自霍楚推特)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，紐約州 所有領取糧食券 者9月都可領到最高額。與此同時，所有領取糧食券的家庭還可獲得至少95元緊急援助補充金。聯邦政府 本月將為紐約州經濟注入2億3400萬元。

9月份，紐約州一個四口之家可以領取835元糧食券，這是最高限，除此以外，這個家庭還可以獲得至少95元的緊急援助補充金。若在紐約市申請，可在9月29日前領到，紐約市之外則為26日。

紐約州從2020年4月發放緊急補充金，現在雖然紐約州的緊急狀態已結束，但聯邦的公共衛生緊急狀況延長，緊急援助補充金預計將發放到11月底。

今年夏季，許多紐約居民繼續依賴糧食券。7月全州有超過160萬戶家庭，超過280萬紐約人領取糧食券。紐約州領取糧食券的人從6月以來保持平穩，略有增加，這顯示對糧食券的持續需求。

糧食券福利在紐約州的持續經濟復甦中發揮著重要作用，從1月以來，已經為州經濟注入超過16億美元的資金。根據一項聯邦政府關於糧食券對美國經濟影響的研究報告，聯邦政府在糧食券上投資的一元可帶來1.54元的經濟活動。

糧食券福利也是紐約生活窘迫的居民的生命線。根據最近一項研究，去年紐約州約有14% 的人口依賴糧食券。領取糧食券的家庭超過一半是有子女的家庭，大約48%有55歲以上的成年人或一名殘障人士。