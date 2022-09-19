日落公園華社EBT卡盜刷 1天5起

日落公園華社EBT卡被盜用事件持續增加。(記者胡聲橋╱攝影)

從6月以來，布碌崙(布魯克林)日落公園華人社區開始頻繁發生電子福利轉帳卡(Electronic Benefits Transfer，簡稱EBT)被盜用事件。目前，這一現象不僅沒有減緩，而且有日益增加的趨勢。民選官員正設法讓州市政府為EBT卡被盜用者提供補償，而社區人士呼籲EBT卡使用者做好防範和補救措施。

EBT卡包括糧食券(SNAP)和疫情補助金(P-EBT)兩部分。疫情以來，孩子多的家庭，糧食券和疫情補助金這兩部分福利加起來，EBT卡上的金額可以達到數千元。這使一些歹徒打起了EBT卡的主意，EBT卡被盜在全國呈上升趨勢。從6月開始，布碌崙8大道 也出現盜用EBT卡的現象。截至目前，第51選區州眾議員 米婷絲(Marcela Mitaynes)的辦公室就記錄了13起EBT卡被盜用事件，而且幾乎都是華裔。

紐約親子互助會負責人黃妮可說， 8大道現在EBT卡被盜用的現象「非常嚴重」。例如單是12日當天，就有五個人告訴她，EBT卡被盜用。她為此在社交網站上建立一個名為「EBT被盜受害者互助群」，讓受害者互通信息，及時提防，採取補救措施。她還讓受害者填寫登記表格，目前已經收到15份受害者登記。不過，她覺得8大道華人社區受害者遠不止這些，因為許多EBT卡的使用者是老人，也不願意聲張此事。

據「互助群」匯總的信息，有多名受害者表示，他們都是在8大道使用EBT卡後，發生被盜現象，而且身分信息洩露後，竊賊大多在外州盜刷EBT卡，盜刷地點多為沃爾瑪之類的大型商店。另一方面，雖然EBT卡被盜金額也有數千元的，但因多為數百元，所以即使報警，警察也不是特別熱心。EBT求助熱線可以為用戶更改密碼，關閉帳戶，開設新帳戶，但紐約市人力資源管理局(HRA)詐騙投訴和市警金融犯罪部門的電話很難打通。

因為EBT卡上的糧食券原本是為低收入 家庭提供食品補助，卡被盜用直接意味著低收入家庭的生活受衝擊。州眾議員米婷絲的華人代表張景怡說，EBT卡上的福利金都是聯邦政府給的錢，但由州市政府負責管理發放。現在聯邦政府已經表示，遺失不補，所以州眾議員米婷絲正努力在州議會遊說，試圖讓州政府為EBT卡確實被盜用的居民提供相應補償。