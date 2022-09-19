我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

日落公園華社EBT卡盜刷 1天5起

記者胡聲橋╱紐約報導
日落公園華社EBT卡被盜用事件持續增加。(記者胡聲橋╱攝影)
日落公園華社EBT卡被盜用事件持續增加。(記者胡聲橋╱攝影)

從6月以來，布碌崙(布魯克林)日落公園華人社區開始頻繁發生電子福利轉帳卡(Electronic Benefits Transfer，簡稱EBT)被盜用事件。目前，這一現象不僅沒有減緩，而且有日益增加的趨勢。民選官員正設法讓州市政府為EBT卡被盜用者提供補償，而社區人士呼籲EBT卡使用者做好防範和補救措施。

EBT卡包括糧食券(SNAP)和疫情補助金(P-EBT)兩部分。疫情以來，孩子多的家庭，糧食券和疫情補助金這兩部分福利加起來，EBT卡上的金額可以達到數千元。這使一些歹徒打起了EBT卡的主意，EBT卡被盜在全國呈上升趨勢。從6月開始，布碌崙8大道也出現盜用EBT卡的現象。截至目前，第51選區州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)的辦公室就記錄了13起EBT卡被盜用事件，而且幾乎都是華裔。

紐約親子互助會負責人黃妮可說， 8大道現在EBT卡被盜用的現象「非常嚴重」。例如單是12日當天，就有五個人告訴她，EBT卡被盜用。她為此在社交網站上建立一個名為「EBT被盜受害者互助群」，讓受害者互通信息，及時提防，採取補救措施。她還讓受害者填寫登記表格，目前已經收到15份受害者登記。不過，她覺得8大道華人社區受害者遠不止這些，因為許多EBT卡的使用者是老人，也不願意聲張此事。

據「互助群」匯總的信息，有多名受害者表示，他們都是在8大道使用EBT卡後，發生被盜現象，而且身分信息洩露後，竊賊大多在外州盜刷EBT卡，盜刷地點多為沃爾瑪之類的大型商店。另一方面，雖然EBT卡被盜金額也有數千元的，但因多為數百元，所以即使報警，警察也不是特別熱心。EBT求助熱線可以為用戶更改密碼，關閉帳戶，開設新帳戶，但紐約市人力資源管理局(HRA)詐騙投訴和市警金融犯罪部門的電話很難打通。

因為EBT卡上的糧食券原本是為低收入家庭提供食品補助，卡被盜用直接意味著低收入家庭的生活受衝擊。州眾議員米婷絲的華人代表張景怡說，EBT卡上的福利金都是聯邦政府給的錢，但由州市政府負責管理發放。現在聯邦政府已經表示，遺失不補，所以州眾議員米婷絲正努力在州議會遊說，試圖讓州政府為EBT卡確實被盜用的居民提供相應補償。

8大道 低收入 眾議員

上一則

中美友好中國日遊行 布碌崙登場

下一則

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

延伸閱讀

布碌崙小兒麻痺疫苗接種率 全市最低

布碌崙小兒麻痺疫苗接種率 全市最低
華策會健康博覽會 協助民眾獲取資源

華策會健康博覽會 協助民眾獲取資源
紐約客談／層出不窮 身分盜竊何時了

紐約客談／層出不窮 身分盜竊何時了
取締8大道非法攤商 紐約市府二度突擊

取締8大道非法攤商 紐約市府二度突擊
暴雨淹紐約市地鐵站阻通勤 乘客無奈

暴雨淹紐約市地鐵站阻通勤 乘客無奈

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
網路詐騙手段推陳出新。(FTC)

網路交友遇詐財 華男痛失210萬

2022-09-15 02:29

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資