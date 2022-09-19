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賓臣墟康復中心「英雄夜」 表揚醫護

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙賓臣墟康復中心在戴克高地舉行「醫護人員英雄夜」。（記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙賓臣墟康復中心在戴克高地舉行「醫護人員英雄夜」。（記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)賓臣墟康復中心近日在戴克高地海灘俱樂部舉行「醫護人員英雄夜」，邀請十多間醫院及醫療機構人員出席交流，並表彰華裔醫生以及紐約市六所醫院，感謝他們在新冠疫情期間的貢獻。

獲得「賓臣墟中心獎」醫院得主包括：康尼島醫院(Coney Island Hospital)、紐約長老會衛理公會醫院(Brooklyn Methodist Hospital)、紐約長老會下城醫院、紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院、瑪摩利醫院、以及史泰登島大學醫院。

除此之外，今年也頒發「特別表揚獎」 給予紐約傳媒Schneps Media集團，其在疫情期間報導相關新聞，讓醫護人員得到的關注與支持；另一名得主是心臟科權威華裔醫生陳建樂，他表示既榮幸又謙虛，作為前線醫護人員，他也一度恐懼會患上新冠，一路走來確實不易，所有的醫護人員都該獲得掌聲鼓勵。

該中心高級副總裁賴櫟元表示，這兩多來全靠醫療機構人員堅守崗位，所有的付出公眾均有目共睹；藉此活動表達對他們的感謝，繼續提供最優質的醫療服務。

當晚十多家醫院、200多人參與宴會，州眾議員寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)出席頒發表揚獎狀給賓臣墟中心；寇頓表示，該中心在社區已創立多年，照顧病人的各種方針，獲得很多人的支持，並在民眾最需要的時候提供服務，是最難能可貴的。

布碌崙 疫情 華裔

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