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布碌崙小兒麻痺疫苗接種率 全市最低

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市小兒麻痺平均接種率，以布碌崙最低。(美聯社)
紐約市小兒麻痺平均接種率，以布碌崙最低。(美聯社)

紐約州府日前宣布全州的小兒麻痺疫情進入緊急狀態，為防止傳染，政府呼籲未接種疫苗者無論年齡，都應盡速接種小兒麻痺疫苗；據統計，全市已完成三劑疫苗接種的六個月大至五歲孩童的平均接種率是86.2%，而布碌崙(布魯克林)平均接種率81.2%，為全市最低。

全州包括紐約市在內的多個地區，污水中都檢測出小兒麻痺病毒，當局認為病毒可能已在社區內傳播，呼籲未接種小兒麻痺疫苗民眾，不論成人或兒童，都應完成疫苗接種。

據市衛生局數據，全市適齡孩童平均接種率是86.2%，而布碌崙的孩童疫苗接種率最低，為81.2%；數據顯示，全市五個最低接種率的郵遞區號(Zip code)中，就有四個位於布碌崙；這些社區包括威廉斯堡、貝弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)、海洋丘(Ocean Hill)、布朗斯維爾(Brownsville)等，大多是出於宗教信仰原因、或少數族裔的弱勢群體，孩童出生時未完成接種。

瑪摩利兒童醫院兒科醫生Tsoline Kojaoghlanian表示，該病毒在幼童群體中最有可能流行，接種疫苗是最佳的預防感染方法，兒童通常會在兩個月、四個月、及六個月大時接種各一劑；但第一劑也可最早在六周大、最後一劑最遲在18個月大時接種，在孩童四歲上學時通常也會再接種第四劑。

「社區的疫苗接種率愈低，感染小兒麻痺或相關併發症的風險就愈高」；他說，只要完成三劑接種，病毒保護力就能達到100%；過去25年病史中，因接種疫苗產生不利影響的案例少之又少，唯一不推薦接種者，是患有其他疾病，或對疫苗出現過敏感反應者。

瑪摩利傳染病科部門主任Edward J. Chapnick也指，不只是小孩需要接種，成人若在孩提時期未接種，現在也該趕緊預約；如果曾經接種過，而現在又再注射一次的話，也不會對身體帶來危害。

更多關於小兒麻痺病毒的詳情，可上網站https://reurl.cc/MN9lkp查詢。

疫苗 布碌崙 檢測

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