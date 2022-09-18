大學點火警8歲童喪命 華人驚魂

皇后區華裔聚居大學點一棟民宅的三層於17日早爆出火災，一名八歲童因吸入濃煙不治。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區 華裔聚居大學點 一棟民宅三樓17日早傳出火警，市消防員趕到現場後，40分鐘內控制火勢，一名八歲的女童因吸入過量濃煙不治，另有兩名男子受重傷，經搶救無生命危險；當地居民被尖叫聲吵醒，隨後看到居民從樓上跳下逃生。

市消防局消息，位於130街交23大道一棟民宅的三樓，於17日上午7時30分左右發生火災，60名消防員在40分鐘內控制火勢，所幸火源沒有往下或隔壁民宅繼續蔓延。

一名八歲的女童維多瑞斯((Stephanie Villa Torres)疑似吸入太多濃煙，在屋內失去知覺，隨後送往紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)，搶救後不治；另有一名18歲與35歲的男子傷勢嚴重，送往附近醫院後情況穩定，無生命危險。

居住在附近的鄰居百亞斯(Katy Bayas)表示，上午7時30分左右她被尖叫聲吵醒，出門查看，發現該民宅起火，屋內全是濃煙，一名男子站在窗前，央求她報警後，隨後從樓上一躍而下；「我最後聽見他的一句話，就是讓我報警。」 皇后區華裔聚居大學點一棟民宅的三層於17日清晨爆出火災，一名八歲童因吸入濃煙不治。(ABC視頻截圖)

另一名住在附近的王女士指，上午聞到刺鼻的煙味後出門查看，聽到有人尖叫求助，隨後看到從鄰居家中冒出滾滾濃煙，一名男子被困在屋內，向外呼救，她還看到消防員抬出沒有知覺的女童，為她做心肺復甦。

據附近鄰居表示，該棟樓業主稱火源是從廚房竄出，疑似有住戶在廚房忘記關火，才會引起火災；王女士說，她在當地居住多年，也曾因做飯油煙過大引發煙霧報警器，但從未重視，該起火警應敲醒警鐘，加強所有人的防火意識，避免火災再次發生。