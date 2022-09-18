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女大生連遭性騷 全市性犯罪案升10%

記者張晨╱紐約報導
兩名NYU女學生十分鐘內，在華盛頓廣場公園連遭性騷擾。(本報檔案照)
兩名NYU女學生十分鐘內，在華盛頓廣場公園連遭性騷擾。(本報檔案照)

紐約大學(NYU)曼哈頓校區安保團隊，在發送給全校師生的校園安全警報中表示，有兩名女學生本周在經過校園附近的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)時遭人性騷擾，而兩起案件相距不到十分鐘，嫌犯形似遊民；而根據市警數據，全市性犯罪案比去年同期上升10%。

校方表示，第一起案件發生在12日晚8時30分左右，一名男子抓住一名學生的屁股，十分鐘內，第二名學生也被陌生男子抓住大腿。

轄區市警六分局表示，分局接獲學校報案，稱嫌犯甚至在受害者掙扎時扯下她的短褲；其中一名受害者表示，該名嫌犯看起來像是遊民。

根據市警數據顯示，截至本月11日，與去年同期相比，該轄區今年報告的性犯罪案數量增加了25%，從八起增加到十起；全市整體性犯罪案件的數量也上升了10%，從1042起增加到1151起。

市警指出，在這1151起性犯罪相關的報案紀錄中，有629起，約55%涉及「熟人」；有455起，約39%屬於「家庭內部」矛盾；另有67起，約6%為「陌生人」無端攻擊。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)說，人們對執法和司法系統沒有恐懼，尤其是在曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)眼裡的曼哈頓。

華盛頓廣場公園的衰敗從疫情後尤其明顯，他表示，各種各樣的人都在公園裡停留，「罪犯、吸毒者，應有盡有；槍擊和謀殺下降了，但其他犯罪都破紀錄。」

紐約大學表示，學校幾個月來一直向市警反應校園周邊治安情況下滑；該校發言人貝克曼(John Beckman)表示，「幾個月來，學校和當地社區，甚至其他周邊院校，也一直在向市府表達我們對公園治安的擔憂。」

曼哈頓 遊民 紐約大學

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