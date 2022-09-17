斯巴達勇士挑戰賽 招募亞裔健將

2022紐約斯巴達勇士挑戰賽，宣布招募亞裔社區最燃勇士團。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由北美華人運動健身 協會發起的「激情出戰」2022 紐約斯巴達勇士 挑戰賽，日前在皇后區法拉盛宣布招募亞裔 社區最燃勇士團，運動專家及民代等呼籲更多亞裔健將報名參加。

根據斯巴達官方代表、障礙田徑運動專家拉普拉特尼(Kevin Mudman LaPlatney)介紹，作為系列障礙賽，斯巴達勇士賽(Spartan Race)起源於美國，已有來自20個國家與地區被授權舉辦這項賽事，然而此前卻鮮少看到亞裔參賽選手，不免遺憾，感謝協會在亞裔社區推廣這一賽事。

北美華人運動健身協會副會長、世界健美季軍曹新麗表示，在海外生活、背井離鄉的的華人，需要正能量的社交平台與生活方式，參與此賽事，也可以倡導社區居民更積極健康地生活，熱愛運動的州參議員劉醇逸已經報名，號召更多亞裔參加。

紐約副市長高級顧問顧雅明、州參議員劉醇逸辦公室代表盧美華、法拉盛市議員黃敏儀代表朱蕾出席了此次活動。

據了解，亞裔社區最燃勇士團招募活動由北美華人運動健身協會發起、由紐約洋子健身全明星承辦，主要針對10月2日即將在新州舉辦的斯巴達競速障礙賽(Sprint 5K 20 Obstacles)，即日起，有意者可通過網站https://sprtn.im/3RnC2gG報名或委托紐約洋子健身全明星報名。