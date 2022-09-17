角聲布碌崙福音中心開幕 擴大服務社區

基督教角聲佈道團於布碌崙班森賀新設福音中心。(記者顏潔恩╱攝影)

基督教角聲佈道團於布碌崙 (布魯克林)班森賀新設福音中心，日前在牧師及市府人員的見證下舉行開幕典禮，為社區提供服務據點；角聲旗下的避風港咖啡 室(Haven Cafe)也在同一地點，設立其第二個咖啡店，為特殊兒童提供職業培訓。

紐約角聲事工總幹事及牧師陳熾表示，在迎接角聲創辦的第40周年，很榮幸將布碌崙福音中心從原本的日落公園遷至班森賀的海灣公園大道(Bay Parkway)7504號中心，各方面來說都是不錯的升級；他指出，舊中心在半年前關閉，數個月以來投入心血籌備，新中心因地點位置優越，比起之前的場地來得寬廣、更容易找停車位，能夠更好服務教友。

角聲創辦人與首席總幹事勞伯祥表示，由於位於德州達拉斯的一個教會，願意免費騰出空間給角聲當地分會使用，在將原本的屋子賣掉後，該筆資金得以轉移給紐約角聲，購買新址、擴大服務；不僅如此，角聲也在他人的幫助下與業主貸款，購置更多房產服務社區。

紐約市 長移民事務辦公室(MOIA)副主任薩爾加多(Erick Salgado)，同樣也身為一名牧師，當日到場參與開幕典禮；他表示，成為牧師已有24年，感謝市長亞當斯(Eric Adams)提供的機會讓他走入社區，與宗教組織建立聯繫，並給予支持。