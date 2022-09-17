華埠23日辦「步步安全」 防耆老跌倒

「步步安全 防跌倒日」將於23日在華埠舉辦，防耆老致命跌傷。(主辦方提供)

富康醫療 (前紐約探訪護士服務) 華埠退休 居民社區服務，與大學睦鄰之家等諸多社區健保機構合作，將在23日(周五)舉辦第四屆「步步安全，防跌倒日」健康講座及篩查篩檢 檢測活動，教育社區及長者以簡單方法降低跌倒風險。

據統計，跌倒是全球意外或非意外死亡的第二大原因，在致命跌傷中，60歲以上成年人所占比例最大；聯邦疾病防治中心(CDC)也指出，每年有超過四分之一的年長者跌倒，在過去十年中，長者跌倒死亡的人數增加了近六成，而急診就診人數也增加了兩成。

華埠退休居民社區服務主任薛慶蓮表示，長者由於視力與平衡感退化、反應緩慢，或因某些藥物影響而疲倦或頭暈，跌倒死亡或受重傷的風險最大。

跌倒無論有沒有受傷，也會影響生活質量，她指出，缺乏運動或害怕再次跌倒而限制了他們的社交活動，從而有可能產生抑鬱和無助感，長遠會失去獨立生活能力與社會隔離。

活動當天，多家社區醫療機構將免費為耆老提供身體平衡指數篩檢、腳跟骨質密度測試、伸展功能測試以及血壓檢查；從源頭杜絕跌倒風險。

時間為23日早10時至下午1時，地點在包厘街273號的大學睦鄰之家豪斯頓社區中心，名額100人，需提前報名，民眾可致電(212)619-3073 或 (212)619-3715；如線路繁忙或非辦公時間，可留下姓名、電話，待工作人員回覆。