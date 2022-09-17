我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

作家張北海逝世 江青、李安摯友們追思

記者張晨╱紐約報導
張北海逝世紀念會，紐約文藝界諸多前輩出席。(記者張晨╱攝影)
張北海逝世紀念會，紐約文藝界諸多前輩出席。(記者張晨╱攝影)

在作家張北海老友的口中，沒人稱呼他「北海」而是本名「文藝」；人如其名，從70年代起他在曼哈頓百老匯(Broadway)的寓所見證了大半個華人文藝圈，可謂「談笑有鴻儒，往來無白丁」；上月17日張北海逝世於紐約，享年86歲，456藝廊16日邀請十幾名生前摯友，追憶一個文藝年代的逝去，導演李安、舞蹈家江青、世界日報副總編輯魏碧洲等出席。

影音來源：記者張晨

張北海，本名張文藝，祖籍山西五台，1936年生於北京，長在台北，工讀洛杉磯，任職聯合國，退隱紐約，著作隨緣；這是張北海的官方簡介，但當天參加紀念會的老友們也無一人稱「北京」，則稱「北平」，他們說「文藝只認得北平，書東寫西，一手繪紐約，一手描會當年的北平。」因為這兩座城市，給了他無窮的文學素材與創造力。

年近八旬的江青回憶，「24歲初到美國，認識的第一個人就是文藝，從紐約到加州，聚餐喝酒聊熱愛。」從年輕起就一身牛仔褲加匡威鞋的他，不羈的嬉皮士形象到老也未曾改變。

江青說，他的「俠隱」在文字中復活老北平，「將一個老套的復仇故事寫的詼諧幽默，對北平美食的描述更讓人垂涎三尺」；而他筆下的紐約，確實與任何人寫的都不一樣，看起來邊邊角角，細細碎碎，更像一個有趣的老人在陪你行走街頭，邊走邊聊，歷史掌故信手拈來。

李安則表示，張北海的寓所永遠都是「談笑有鴻儒，往來無白丁」，這些人懷揣夢想和信念，一起反抗什麼，一起支持什麼，目的明確；「他代表了紐約一個時代的文藝氣氛，而他的離開也帶走了我們的純真年代。」

美華藝術協會創始人周龍章也說，張北海的名氣很大，這名氣或許來自葉嘉瑩是他的中文老師、張艾嘉是他侄女，甚至他在美國華人圈中的「江湖地位」；而更熟悉他的人都明白，他的名氣因其為人為文的風度。

張北海 北京 華人

上一則

角聲布碌崙福音中心開幕 擴大服務社區

下一則

修復BQE 市府辦7場討論會

延伸閱讀

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
紐約玉米迷宮 今年的圖案從女畫家歐姬芙畫作找靈感

紐約玉米迷宮 今年的圖案從女畫家歐姬芙畫作找靈感
房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情
入聯請願 台灣社團周六大遊行

入聯請願 台灣社團周六大遊行
德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」

德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬