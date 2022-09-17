作家張北海逝世 江青、李安摯友們追思

張北海逝世紀念會，紐約文藝界諸多前輩出席。(記者張晨╱攝影)

在作家張北海 老友的口中，沒人稱呼他「北海」而是本名「文藝」；人如其名，從70年代起他在曼哈頓百老匯(Broadway)的寓所見證了大半個華人 文藝圈，可謂「談笑有鴻儒，往來無白丁」；上月17日張北海逝世於紐約，享年86歲，456藝廊16日邀請十幾名生前摯友，追憶一個文藝年代的逝去，導演李安、舞蹈家江青、世界日報副總編輯魏碧洲等出席。

影音來源：記者張晨

張北海，本名張文藝，祖籍山西五台，1936年生於北京 ，長在台北，工讀洛杉磯，任職聯合國，退隱紐約，著作隨緣；這是張北海的官方簡介，但當天參加紀念會的老友們也無一人稱「北京」，則稱「北平」，他們說「文藝只認得北平，書東寫西，一手繪紐約，一手描會當年的北平。」因為這兩座城市，給了他無窮的文學素材與創造力。

年近八旬的江青回憶，「24歲初到美國，認識的第一個人就是文藝，從紐約到加州，聚餐喝酒聊熱愛。」從年輕起就一身牛仔褲加匡威鞋的他，不羈的嬉皮士形象到老也未曾改變。

江青說，他的「俠隱」在文字中復活老北平，「將一個老套的復仇故事寫的詼諧幽默，對北平美食的描述更讓人垂涎三尺」；而他筆下的紐約，確實與任何人寫的都不一樣，看起來邊邊角角，細細碎碎，更像一個有趣的老人在陪你行走街頭，邊走邊聊，歷史掌故信手拈來。

李安則表示，張北海的寓所永遠都是「談笑有鴻儒，往來無白丁」，這些人懷揣夢想和信念，一起反抗什麼，一起支持什麼，目的明確；「他代表了紐約一個時代的文藝氣氛，而他的離開也帶走了我們的純真年代。」

美華藝術協會創始人周龍章也說，張北海的名氣很大，這名氣或許來自葉嘉瑩是他的中文老師、張艾嘉是他侄女，甚至他在美國華人圈中的「江湖地位」；而更熟悉他的人都明白，他的名氣因其為人為文的風度。