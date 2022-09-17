七分局舉行警民會 分局長巴西亞榮退

七分局日前舉辦警民會，會上分局長巴西亞(右二)宣布榮退。 (記者張晨╱攝影)

曼哈頓下東城市警七分局日前舉行警民會，就近期轄區的治安狀況向民眾溝通；當晚該分局長巴西 亞(Luis Barcia)為退休 前最後一次參加警民會議，他表示，在下東城度過了整個疫情，從布朗士42分局到七分局，感謝社區的合作和支持。

影音來源：記者張晨

巴西亞表示，夏天即將過去，在平穩夜生活方面，七分局的所有警員都做出長足的貢獻，

市警數據顯示，在過去28天中，七分局整體犯罪率上漲了75%，案發數量最多的為重竊案，共發生75起，相比去年的38起上升了97%；最嚴重的入室盜竊，共發生18起，相比去年的四起上漲了350%。

緊隨其後的是機動車竊案，七分局指出，櫻桃街(Cherry St.)及麥迪遜街(Madison St.)為重點地段，提醒民眾泊車盡可能選在光線好且有監控的寬敞地帶，離開時務必將所有貴重物品從車中帶走，並將車輛熄火上鎖。

巴西亞表示，巡邏警力、住房警力以及地鐵 警力之間正在加強彼此支援，但仍然難解警力不足的窘境；他雖然選擇退休，但繼續鼓勵有心投身社區事務的民眾加入市警隊伍，也呼籲民眾積極與警方進行協作，為警方提供線索，共同為維護社區治安而努力。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)也來到現場，他表示，良好的社區治安離不開爭取的領導，相信下東城轄區未來的治安會更加安穩。