東百老匯街道坑洞多 馬泰促當局修繕
曼哈頓華埠東百老匯街頭，路面崎嶇不平，只要下雨、下雪，或附近商家髒水流入坑洞，就會形成水坑，不僅危險也將當不衛生，造成居民困擾；日前在市議員馬泰(Christopher Marte)的反應下，市交通局派員到場鋪路改善，馬泰也呼籲當局能繼續改善其他社區路段。
東百老匯為華埠交通主幹道之一，但由於疏於維護，馬路兩旁不少坑洞，一旦下雨或下雪，就會形成大大小小的水坑，附近商家林立，其中包括販售海鮮的商家，海鮮造成的污水經常往流入路邊的小坑洞，發出臭味和影響市容，夏天更有不少蒼蠅到處飛，導致不少居民反應，希望市府能協助改善。
日前市議員馬泰要求市交通局派員維修、填補水坑，相關部門近日到華埠修補東百老匯部分路段，希望能解決社區問題。
經常到東百老匯買菜的華人林珦女表示，該條街狹窄，商販前若擠滿買菜人潮，行人得走到馬路邊才能通行，但過去由於路上有許多坑洞積水，除了臭味，行人走在路上還得躲躲閃閃，一不小心就會走到馬路中央、與車爭道，路平了將可減少臭味，也能一併解決行人安全問題。
華裔外賣郎陳先生則說，騎著電動自行車在東百老匯上相當危險，該路段車多，經常看到有騎士因為沒注意到路面坑洞摔倒；他表示，馬路的坑洞問題早就應該要解決，另外他提到華埠多個路段，像是包厘街(Bowery)、披露街(Pell St.)等坑洞情形也很嚴重，希望當局能繼續改善。
市議員馬泰辦公室高級顧問黃華清表示，馬泰將繼續與市交通局溝通，解決其他路面不平問題，未來也將和市清潔局、市警等合作，著重實施方案，解決商販占用人行道販售貨物，對行人及市容造成的影響等。
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