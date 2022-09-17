紐市如廁難 市議員籲增加公廁

紐約市公廁難找，民代提案要求增加。圖為布萊恩公園公廁外的排隊人潮。(記者張晨╱攝影)

根據城市規畫非營利組織Urban Design Forum統計，紐約市 有840萬居民及旅客，但僅有1200間公用廁所，新冠疫期因許多公廁關閉，凸顯問題嚴重；市議會曾提議市府修改規定，要求商家開放廁所。但市府最終決定商家無義務對非顧客提供廁所；市議員Rita Joseph則提案，要求每個郵遞區號至少須有一處公廁。

「這是一個公共衛生問題，是一個經濟發展問題，當然也是生活質量問題」；曼哈頓 區長李文(Mark Levine)說，市議會正考慮，要求紐約市每個郵區都要有一個新的公共廁所。

而對於紐約人來說，如果能找到公廁，那它到底有多乾淨也是一個問題；人們總習慣把公廁位置標記在地圖上，已備不時之需。

Got2GoNYC透過TikTok及 Instagram邀用戶評選全市免費、高品質、無消費限制的公用廁所，遊客常去的曼哈頓，部分推薦摘錄如下：

曼哈頓下東城獨立書店 Bluestockings Cooperative，提供粉紅色無性別、無障礙廁所，地址：Suffolk St. 116號；雀兒喜市場(Chelsea Market)有一間復古、無障礙、自動消毒公廁，地址：9大道75號；第五大道的蘋果專賣店的無障礙廁所，24小時開放，地址：第五大道767號；布萊恩公園(Bryant Park)的廁所播放古典音樂，牆上掛著畫作，插著鮮花，還有專人打掃，馬桶墊還自動更換，被網友譽為「皇室享受」，位於西42街的紐約公共圖書館入口旁。

此外，網友也推薦地五大道與東51街的聖派翠克教堂(St. Patrick's Cathedral)公廁，以及如賓州車站、紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)、史泰登島渡輪站等大型運輸站點，或像書店、百貨公司、醫院的廁所等，都可以信賴。

如麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)、42街布萊恩公園(Bryant Park)、時報廣場問訊處、42街中央車站(Grand Central Terminal)、中央公園內分散的一些涼亭車站以及分散在各處的移動廁所；除此之外，14街的Barnes & Noble書店也可免費如廁，且少人排隊。

彭博(Mike Bloomberg)任市長期間，2006年宣布與後來 JC Decaux收購的Cemusa公司簽訂20年協議，要在紐約市安裝20座公廁、3500 個公車候車亭、至少330個報攤；而16年過去，全市只落成了五座公廁，其他廁所設備仍被囤放在皇后區倉庫裡。