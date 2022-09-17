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修復BQE 市府辦7場討論會

記者顏潔恩／紐約報導
市府將展開七場公眾會議，揭露「BQE中央項目」、「BQE南北項目」兩項計畫。(亞當斯辦公室提供)
市府將展開七場公眾會議，揭露「BQE中央項目」、「BQE南北項目」兩項計畫。(亞當斯辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE)年久失修問題多，急需改善；市長亞當斯(Eric Adams)與市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)16日公布時程，將在多個社區舉行會議，討論BQE修復方案，以及南北社區重新連接的具體計畫，鼓勵公眾積極參與。

將辦的系列會議，會重點討論兩個事項：「BQE中央項目」計畫將揭露從BQE中從大西洋大道(Atlantic Avenue)至Sands街市屬部分路段的設計方案，並安裝三重懸臂(triple cantilever)，工程將在五年內開始；另外「BQE南北項目」計畫將討論策略，重新連接Sands街以北社區至考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)、還有大西洋大道以南至維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，以上的路段此前都在BQE中被排除在外。

在「兩黨基礎設施法案」(Bipartisan Infrastructure Law)的推行下，市府獲得聯邦資金，將對BQE進行維修；亞當斯說，市府宣布與社區合作，為BQE制定一個大膽且有彈性的方案，「我們終於能抵抗基礎設施中存在的種族主義，將平等放在首位，採取行動將這條交通主幹道走向現代化。」

羅格貴茲表示，當局必須考慮到這些20世紀打造的高速路，對紐約市少數族裔社區帶來的危害，在推行「BQE中央項目」的同時，也會確保從前被分割的社區如今可以重新連接，從布碌崙南端的貝瑞吉(Bay Ridge)至北端的綠點(Green Point)。

公眾會議將在9月底至11月展開七場會議，分別以線上及線下方式進行，外加在受影響社區展開公眾調查、快閃外展活動，市府也會與當地組織建立起聯繫，並在網上提供最新版本的資源；更多資訊可上https://bqevision.com/events。

最後，亞當斯也組織BQE社區願景委員會(CVC)，就討論內容及策略向市交通局(DOT)提供建議，過程中將定期開會，討論可能萌生的新問題、共享反饋；市府目前正招納成員中，在受影響範圍中工作或生活的人、企業和貨運業業者、環境保護維權人員等均可申請，為確保聲音多元性，當局將從每個組織中選出一名代表。申請網址在https://reurl.cc/2mNvQX。

亞當斯 布碌崙 紐約市

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