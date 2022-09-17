市長管理報告 復興小商業有成效

市長亞當斯發布2022財年的「市長管理報告」，小商業復興投入力度顯著，但全市犯罪安全數據卻表現不佳。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)16日發布2022財年的「市長管理報告」(Mayor's Management Report)，顯示市府在疫後小商業復興、交通安全維護、可負擔住房供應等方面服務成效佳，但犯罪數量卻達到史無前例增長，仇恨犯罪 更較前一財年增加35%。

該報告為市府績效考核的指標，囊括從2021年7月1日至2022年6月30日，45個市府機構的工作內容績效，時間跨越亞當斯和前市長白思豪(Bill de Blasio)任期；報告將重點放在了七大領域，包括小商家支持、交通安全、住房供應、應急準備和響應、公共空間使用、環衛和生活質量、及青少年公民參與。

報告中重點提到，市小商業服務局(Department of Small Business Services)在全市五大區服務的小商家數量，較前一財年多出41.2%，共計為全市2萬6688個小商家提供了疫後復興服務，主要通過聯邦、州府、市府和私人資助的貸款 和扶持計畫，共提供約2億6100萬的資金補助。其中，經營困難的1萬家小企業，還分別各自獲得了1萬元的直接撥款。

在公共安全上的成就，則主要聚焦交通安全；報告顯示，市交通局(DOT)在期間完成了31.9哩的單車道，創下新紀錄，且與前一財年相比，騎士／行人、司機／乘客的死亡人數，分別下降了12%和6%；歸功於市交通局開的罰單較上一年度大增，安裝的減速器數量也增加了152%。

不過報告中也顯示，市警(NYPD)相關安全報告數據卻「慘不忍睹」，直言「新財年的主要犯罪率(Major Crimes)數量史無前例增長」。

報告中顯示，主要重罪犯罪率增加26%，其中強暴案增加最多為63%，搶劫、重罪攻擊、重竊案件分別增加了24%、17%、38%；唯一下降的是謀殺案，減少5%。

仇恨犯罪則較前一財年增加了35%，報告將原因歸於疫情的持續影響，不斷加劇著種族和政治緊張局勢；指出下一步將加強執法人員部署和巡邏警衛，遏止全市犯罪的進一步增加。完整報告可參https://reurl.cc/RX8Qnn。