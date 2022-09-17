我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

市長管理報告 復興小商業有成效

記者張心／紐約報導
市長亞當斯發布2022財年的「市長管理報告」，小商業復興投入力度顯著，但全市犯罪安全數據卻表現不佳。(市長辦公室提供)
市長亞當斯發布2022財年的「市長管理報告」，小商業復興投入力度顯著，但全市犯罪安全數據卻表現不佳。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)16日發布2022財年的「市長管理報告」(Mayor's Management Report)，顯示市府在疫後小商業復興、交通安全維護、可負擔住房供應等方面服務成效佳，但犯罪數量卻達到史無前例增長，仇恨犯罪更較前一財年增加35%。

該報告為市府績效考核的指標，囊括從2021年7月1日至2022年6月30日，45個市府機構的工作內容績效，時間跨越亞當斯和前市長白思豪(Bill de Blasio)任期；報告將重點放在了七大領域，包括小商家支持、交通安全、住房供應、應急準備和響應、公共空間使用、環衛和生活質量、及青少年公民參與。

報告中重點提到，市小商業服務局(Department of Small Business Services)在全市五大區服務的小商家數量，較前一財年多出41.2%，共計為全市2萬6688個小商家提供了疫後復興服務，主要通過聯邦、州府、市府和私人資助的貸款和扶持計畫，共提供約2億6100萬的資金補助。其中，經營困難的1萬家小企業，還分別各自獲得了1萬元的直接撥款。

在公共安全上的成就，則主要聚焦交通安全；報告顯示，市交通局(DOT)在期間完成了31.9哩的單車道，創下新紀錄，且與前一財年相比，騎士／行人、司機／乘客的死亡人數，分別下降了12%和6%；歸功於市交通局開的罰單較上一年度大增，安裝的減速器數量也增加了152%。

不過報告中也顯示，市警(NYPD)相關安全報告數據卻「慘不忍睹」，直言「新財年的主要犯罪率(Major Crimes)數量史無前例增長」。

報告中顯示，主要重罪犯罪率增加26%，其中強暴案增加最多為63%，搶劫、重罪攻擊、重竊案件分別增加了24%、17%、38%；唯一下降的是謀殺案，減少5%。

仇恨犯罪則較前一財年增加了35%，報告將原因歸於疫情的持續影響，不斷加劇著種族和政治緊張局勢；指出下一步將加強執法人員部署和巡邏警衛，遏止全市犯罪的進一步增加。完整報告可參https://reurl.cc/RX8Qnn。

亞當斯 仇恨犯罪 貸款

上一則

修復BQE 市府辦7場討論會

下一則

華埠公園無故捅人判10年 受害華男籲延長刑期

延伸閱讀

德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」

德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」
紐約第一次…市府500萬預算 全民決定用途

紐約第一次…市府500萬預算 全民決定用途
亞當斯再批霍楚 簽小班制法案「不明智」

亞當斯再批霍楚 簽小班制法案「不明智」
拒公開911空污報告 紐約市長亞當斯：除非市府免責

拒公開911空污報告 紐約市長亞當斯：除非市府免責
拱嶼總商會迎秋節 亞當斯祝福華社

拱嶼總商會迎秋節 亞當斯祝福華社

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬