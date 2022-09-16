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入聯請願 台灣社團周六大遊行

記者呂賢修╱紐約報導
台灣加入聯合國請願17日大遊行海報。(主辦單位提供)
台灣加入聯合國請願17日大遊行海報。(主辦單位提供)

聯合國大會近日在紐約開幕，大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會，訂於17日(周六)在曼哈頓舉行支持台灣加入聯合國的請願大遊行。下午1時於42街與12大道的中共駐紐約總領事館前集合，宣達遊行訴求，1時30分出發，一路遊行到終點聯合廣場(Union Square Park)，預計3時30分抵達，並於17街交Park大道處舉行演講。

主辦單位介紹，海外台灣人從1970年代開始，以不同方式呼籲國際社會，在美中關係正常化之時不要犧牲台灣。1971年，一群台灣留學生把鐵鍊綁在身上，另一頭拴在聯合國鐵門上，表達無奈的抗議。1992年，居住在紐約的台灣人，成立台灣加入聯合國行動委員會，統籌相關活動，當時多以「UN for Taiwan」口號宣傳，在林肯中心舉辦音樂會，曼哈頓街頭花車遊行，還有用路跑等方式宣達理念。新生代不斷加入，大約十年前，賦予這個活動新名字「Keep Taiwan Free」，希望以國際社會抵擋中共的威脅，確保台灣的民主自由。

17日當天，立法委員范雲及王婉瑜等將參與聲援，集合時間並有飛機廣告盤旋，之後飛往曼哈頓南邊，宣傳台灣加入聯合國。主辦單位指，一個人的聲音或許渺小，但可一起挺身告訴國際社會：台灣，是小國小民，更是好國好民。活動臉書：@KeepTaiwanFree。

聯合國 遊行 曼哈頓

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