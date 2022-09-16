慶雙十 皇后區僑界10月8日升旗、表演、園遊會

大紐約區僑界將舉辦慶祝中華民國111年雙十國慶活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為慶祝中華民國 111年雙十國慶，大紐約皇后區僑界15日宣布，將於10月8日(周六)在法拉盛 20小學舉行升旗典禮，屆時並將有慶祝大會及園遊會等活動，此次新加入了儀隊表演，還將有多元化的攤位與眾多台灣美食 。

雙十國慶籌備委員會主委林映君及儀隊領隊謝翠萍介紹，此次活動新加入儀隊表演，隊員們比照北一女儀隊規格，托著槍訓練了兩個多月，雖然辛苦但希望能活動當日給僑胞一份驚喜。

此外還有三太子及慈惠仙女的祝賀表演，多名歌手也將在現場為民眾帶來動人的民歌及愛國歌曲，園遊會則包羅各式文化、美食、創意攤位，台味十足。目前，已確認到場的民代包括州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)以及州眾議員金兌錫等。

本次雙十國慶慶祝活動，將於10月8日上午9時30分至下午3時，在位於法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)142-30號的20小學舉辦；升旗典禮相關活動為早9時30分至10時45分之間，10時準時升旗；慶祝大會則將在10時45分至中午12時舉辦。

園遊會將在12時至下午3時進行，藝文組設糖畫藝術、皮影戲、台灣原住民頭飾等攤位；生活推廣組設各式飾品、童年懷舊遊戲等；美食組則含各類台灣、南洋、客家等地的特色小吃與美食。參加活動的民眾須戴口罩並出示新冠疫苗接種證明，僑胞亦可通過紐約華僑文教服務中心臉書http://www.facebook.com/ocac.newyork/觀看實況直播。