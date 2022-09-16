9月21日華埠健康日 9/11賠償諮詢

「2022華埠健康日」活動將於21日在孔子大廈舉行。(記者張心／攝影)

2022華埠健康日活動將於21日(周三)下午3時至6時，在孔子大廈舉行，現場為民眾提供九一一 受害賠償資格評估，及多項免費健康檢查。

活動由專辦九一一受害賠償的Barasch & McGarry律師事務所、非營利醫療組織Man Cave Health及百康醫療大聯盟共同主辦，中華總商會及孔子大廈協辦。活動當天，Barasch & McGarry律師事務所將為民眾提供九一一賠償信息並解答相關問題；Man Cave Health和百康醫療大聯盟請來醫療團隊，有免費的新冠疫苗補強針和流感疫苗 接種等。

律師Michael Barasch表示，雖然20多年過去，但由世貿中心倒塌引發的環境汙染和有毒物質，仍然危害曼哈頓下城居民，如68種癌症、呼吸系統疾病等，造成許多潛在的疾病，「九一一發生時居住或工作於曼哈頓下城、或事件之後八個月內曾在此地居住或工作者，都有資格申請並獲得免費醫保和賠償。」Michael Barasch說，九一一受害賠償申請資格不受移民身分、國籍影響，無綠卡者也可申請。