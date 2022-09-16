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9月21日華埠健康日 9/11賠償諮詢

記者張心／紐約報導
「2022華埠健康日」活動將於21日在孔子大廈舉行。(記者張心／攝影)
「2022華埠健康日」活動將於21日在孔子大廈舉行。(記者張心／攝影)

2022華埠健康日活動將於21日(周三)下午3時至6時，在孔子大廈舉行，現場為民眾提供九一一受害賠償資格評估，及多項免費健康檢查。

活動由專辦九一一受害賠償的Barasch & McGarry律師事務所、非營利醫療組織Man Cave Health及百康醫療大聯盟共同主辦，中華總商會及孔子大廈協辦。活動當天，Barasch & McGarry律師事務所將為民眾提供九一一賠償信息並解答相關問題；Man Cave Health和百康醫療大聯盟請來醫療團隊，有免費的新冠疫苗補強針和流感疫苗接種等。

律師Michael Barasch表示，雖然20多年過去，但由世貿中心倒塌引發的環境汙染和有毒物質，仍然危害曼哈頓下城居民，如68種癌症、呼吸系統疾病等，造成許多潛在的疾病，「九一一發生時居住或工作於曼哈頓下城、或事件之後八個月內曾在此地居住或工作者，都有資格申請並獲得免費醫保和賠償。」Michael Barasch說，九一一受害賠償申請資格不受移民身分、國籍影響，無綠卡者也可申請。

醫師David Zhang表示，過去幾年不少華埠民眾檢測出健康問題，尤其是呼吸系統疾病和腫瘤，其實多數都和九一一事件的空氣汙染等有關，「21日的活動，將派出專業醫師團隊，為民眾提供多項免費健康檢測服務，包括血糖檢測、乙型肝炎、前列腺特異抗原、身體質量指數以及血壓等。」

「2022華埠健康日」活動將於9月21日下午3時至6時，在曼哈頓下城孔子大廈舉行...
「2022華埠健康日」活動將於9月21日下午3時至6時，在曼哈頓下城孔子大廈舉行。（主辦方提供）
「2022華埠健康日」活動將於9月21日下午3時至6時，在曼哈頓下城孔子大廈舉行...
「2022華埠健康日」活動將於9月21日下午3時至6時，在曼哈頓下城孔子大廈舉行。（主辦方提供）

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