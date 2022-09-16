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犯罪飆 廖安怡送餐109分局為警員打氣

記者牟蘭／紐約報導
多名與會者在15日的一場記者會中指，自家店頻繁被盜，甚至有遊民到店內展示區大小便。(記者牟蘭／攝影)
多名與會者在15日的一場記者會中指，自家店頻繁被盜，甚至有遊民到店內展示區大小便。(記者牟蘭／攝影)

轄區包括法拉盛的市警109分局，上月的盜竊與搶劫犯罪率增長全市最高，多名居民15日表示，自家商店頻繁被盜，甚至有遊民到店內大小便，批評保釋金改革法案等讓警察綁手綁腳。當日由州眾議員第40選區共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)組織，向警局捐贈食物，為他們打氣。

廖安怡與義工團隊當天帶來披薩、洗手液與消毒紙巾等，為109分局的警員打氣；廖安怡指，近期為競選衝刺，走訪法拉盛市中心的亞裔小商家宣傳政見，收到不少民眾對當地治安變差的投訴，有商家指，商品與財物頻繁被盜，不堪其擾。

目前的法律讓警察綁手綁腳，廖安怡說，以保釋金改革法案為例，竊賊被捕，過堂後在擔保下獲釋，罪案激增；亞裔遭遇罪案常不願發聲，希望此次造訪，也能增強警民關係。

對於11月的普選，廖安怡表示，她會繼續向社區拜票，不會輕敵，鼓勵選民積極投票，選出代表他們聲音的民代。

與會的鄧女士指，她在羅斯福大道經營的服裝店，兩個月前遭遇入室盜竊，嫌犯鋸斷鐵門，連偷多間商戶，自家損失逾7000元；遊民氾濫，有人甚至到她店內大小便，求助無門，盼警方與民代改善治安。

109分局社區聯絡官黃凌欽表示，除謀殺和強暴外，轄區的盜竊與搶劫犯罪率增長全市最高，警局已組建特別小組，下周開始執行；他澄清，警方嚴查所有罪案，部分嫌犯被捕後移送法辦，因現行的法律被釋放，呼籲受害人應及時求助。

廖安怡(中)向109分局捐贈披薩和防疫物資，為警員打氣。(記者牟蘭／攝影)
廖安怡(中)向109分局捐贈披薩和防疫物資，為警員打氣。(記者牟蘭／攝影)

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