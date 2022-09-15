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馬來西亞聯誼會38周年慶 18日晚會頒獎學金

記者牟蘭╱紐約報導
馬來西亞(旅美)聯誼會將於18日舉行年度晚會，並為優秀學生頒發獎學金。(記者牟蘭╱攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會將於18日舉行年度晚會，並為優秀學生頒發獎學金。(記者牟蘭╱攝影)

為慶祝馬來西亞獨立65周年與馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)成立38周年，以華僑為主的大馬僑民將於18日(周日)在法拉盛舉行慶祝晚會，並為12名一年級到12年級的優秀學生頒發獎狀與獎金，呼籲優秀學子的家長報名。

聯誼會共同主席廖瑞龍表示，晚宴節目豐富，有特色歌舞表演、抽獎等，並邀請馬來西亞駐紐約總領事Amir Farid Abu Hasan、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀與副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問顧雅明等共慶，歡迎鄉親參加。

聯誼會多年堅持為大馬同胞的優秀子女頒發獎學金，見證一代代用知識改變命運，呼籲成績優秀的家長為子女報名，17日(周六)截止，意者可寄送郵件至[email protected][email protected]諮詢詳情。

廖瑞龍說，大馬僑民團結一致，在疫情高峰，向醫院與警局捐贈防疫物資，晚會將為這些志願者頒獎；聯誼會曾為在布碌崙餐廳遇害的兩同胞發動集會抗議司法不公，也曾幫助放在停屍間近三個月往生同鄉的骨灰返鄉，呼籲鄉親無論移民身分，都可向該會求助。

晚會定於18日(周日)7時在法拉盛新木蘭大酒樓舉辦，6時進場，地址為法拉盛39大道136-17號，有意參與者可寄送信息至上述電郵諮詢。

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