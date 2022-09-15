融入NFT設計 譚燕玉驚豔時裝秀

譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影)

華裔時裝設計師譚燕玉(Vivienne Tam)的2023春夏時裝秀，14日在曼哈頓下城Spring Studio舉辦；本季設計中，譚燕玉將虛擬與現實世界連結，將藍籌(blue chip)加密藝術(NFT )中最具代表性的多個虛擬角色形象，與時裝設計和強烈色彩風格融合，創造出超越性別、世代限制多款造型，驚豔全場。 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影) 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影)

影音來源：記者顏嘉瑩

過去兩年多受到疫情 影響，紐約時裝周從線上舉辦，到去年限制入場人數，今年終於步入正軌，多個品牌以線上及實體方式舉辦；但與往年不同，國際旅行仍影響全球時裝產業，今年紐約時裝周，多數也是美國本土設計師品牌參與，往年常見，來自中國、台灣、香港 和其他亞洲國家的設計師，今年仍缺席。 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影) 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影)

在國際時裝舞台表現出色的譚燕玉，將經典的NFT，像是「CyberKongz」及「Awkward Astronauts」等，大量融合在本季的設計中；這些角色透過縫製、刺繡和印刷等方式，與服裝的剪裁和輪廓結合，在服裝配件中，譚燕玉也帶入她個人的背景文化和經典設計，與新數位時代融合。 譚燕玉14日在紐約時裝周，發表最新一季設計。(記者顏嘉瑩╱攝影)

譚燕玉發現NFT與她鍾愛的麻將有共通性，她說：「與牌桌上的家人和朋友對話的同時，也在思考，這是個靠智力獲勝的遊戲。我想把東方文化背景和哲學，帶到時裝設計中。」 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影) 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影) 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影)

由於這些角色原本就帶有時尚元素，譚燕玉認為，有太多經典的NFT角色可在現實世界找到新生命，尤其是時下年輕世代花許多時間在網路上，與網路虛擬世界不同，對於時裝，民眾可以透過觸覺，實際感受；「我希望讓收藏家看到，這些虛擬圖像呈現在現實世界中的美麗，讓他們看到我的感受，並把女性化的一面帶入NFT世界，還可以成為時裝，穿戴在身上。」 譚燕玉14日在曼哈頓下城紐約時裝周上，發表最新一季設計。(記者顏嘉瑩╱攝影) 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影) 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影)

譚燕玉表示，從小受到母親影響，「人對所有事物都有感受和觸覺，我跟這些NFT收藏家的共通點，就是體會到每件單品的珍貴和獨一無二」，「我想要NFT的創作者，還有不熟悉NFT領域的人，看到我的創作能感到興奮，並讚嘆『哇！他們活過來了！』，這讓我很開心」。 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影) 譚燕玉使用大量NFT經典圖像和麻將等，融入本季最新設計。(記者顏嘉瑩╱攝影)