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陳仁宜選加州主計長 紐約台裔相挺

記者牟蘭╱紐約報導
陳仁宜(左五)14日抵紐約為普選衝刺，獲台灣鄉親的支持；左六為蘇春槐，左八為方秀蓉，左二為陳秋貴。(記者牟蘭╱攝影)
陳仁宜(左五)14日抵紐約為普選衝刺，獲台灣鄉親的支持；左六為蘇春槐，左八為方秀蓉，左二為陳秋貴。(記者牟蘭╱攝影)

今年初選勝出的加州主計長共和黨候選人陳仁宜(Lanhee Chen)14日至紐約為競選衝刺，他指加州與紐約州情況相似，也面臨遊民福利詐欺等問題，承諾若當選，將改善當地財政預算不透明的現狀，把錢花在刀口上，為民謀利；他的政見獲台裔鄉親認同，盼他做出改革。

本次籌款晚宴由台灣會館理事長蘇春槐、前理事長方秀蓉與企業家陳秋貴等舉辦，為陳仁宜11月的普選衝刺；方秀蓉代表主辦方指，贊同陳仁宜政見，紐約與加州面臨相似的遊民與福利詐欺等問題，才支持他參選，更希望他創造歷史，讓台裔後代在美國的政壇發光放彩。

陳仁宜的父母來自台灣，他在哈佛大學獲得學士學位，之後獲法學與政治學雙博士學位，曾任共和黨總統候選人羅姆尼(Mitt Romney)競選團隊的政策主任，還在前總統小布希(George W. Bush)任內，擔任美國衛生及公共服務部的高階官員，有政治、學術與經濟學三重背景。

選前在史丹福大學擔任教授的陳仁宜說，疫情爆發後，加州的經濟問題凸顯，其中較嚴重是失業金詐欺，粗略估計政府損失200億元，還有遊民問題，政府投入大量資金，情況卻越來越糟。

陳仁宜表示，政府的預算濫用，最傷害中產階級，包括為生活打拚的亞裔，每年交大量稅金卻得不到應有的生活品質與福利。對於此次競選，他信心十足，他已開展全國募款，紐約行程結束後，將至華府，繼續為11月8日的普選衝刺。

加州 遊民 福利

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