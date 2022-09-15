布碌崙華人雜貨店 賣出中50萬彩票

布碌崙一家華人雜貨店賣出中獎50萬的彩票。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)一家華人 雜貨店近日賣出一張中獎50萬的「挑選十個號碼」(Pick 10)彩票，成為華社話題。

「挑選十個號碼」10日(周六)開獎，共開出兩張中獎金額為50萬元的彩票。州彩票官員13日表示，這兩張中獎彩票一張是在布碌崙賣出，另一張在長島 。布碌崙賣出中獎彩票的商店名為「Tang's Amber Mini Market」，這家商店位於東弗萊布許(East Flatbush)，門牌號為Utica大道868號，是一家雜貨店，順帶出售彩票。據隔壁美甲店雇員證實，這家雜貨店的老闆為華人。長島賣出中獎彩票的商店是位於North New Hyde Park，在Lakeville Road上的Lakeville Stationery。

要獲得「挑選十個號碼」的50萬獎金，彩票上的十個數字必須是開出的20個數字(10到80)中的十個。周六開出的20個幸運數字是：12–40–42–44–45–46–47–48–49–55–63–65–72–73–74–75–77–78–79–80。此外，另有12張彩票上有九個數字吻合，分別中獎6000元。