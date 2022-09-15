犯罪暴增 紐約市4600警探均獲新型防彈衣

市警為探員增添新型防彈衣，保護安全。(記者張晨／攝影)

紐約市 警與紐約市警察 基金會(New York City Police Foundation)及市探員工會(Detectives Endowment Association)14日宣布，將加贈1100件防彈衣保護探員辦案安全。

影音來源：記者張晨

新型防彈背心首次在2019年12月投入使用，並在華裔警員劉文健和搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)遭槍殺殉職的五周年忌日公布；同年，皇后區 探員西蒙森(Brian Simonsen)在一樁手機店劫案，警匪雙方交火中，被同伴射中胸口殉職。

此次加贈也是為了紀念他，讓更多探員工作能多一層保護，市警第一副局長的卡班(Edward Caban)表示，西蒙森殉職後警方才得知他當時並未穿防彈背心，也因為這一疏忽，42歲的他永遠離開妻子和兩個年幼的孩子。

市警總探長西格(James Essig)表示，根據市警規定，巡邏警察、執法警察等必須穿防彈衣的，但探員需要穿著西裝；此前的防彈背心過於笨重，很難不影響正常衣著，而一旦出現警力增援等緊急特殊情況，他們幾乎都有如「赤膊上陣」。

新型防彈衣輕薄，適合穿在便裝之下，所以對於臥底警察或是探員，是可以救命的裝備。

市警基金會主席兼首席執行官伯恩鮑姆(Susan Birnbaum)表示，紐約市目前犯罪率居高不下，尤其是槍枝暴力氾濫，新型防彈衣易穿戴，有助扭轉探員出警選擇不穿防護裝備的情況。

西格指出，市警探員共4600人，此前已經發放3500件，至今年底完成另外1100件發放。購置新款防彈衣的款項均來自於市警察基金會和市探員工會的300萬元捐贈。