我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

犯罪暴增 紐約市4600警探均獲新型防彈衣

記者張晨／紐約報導
市警為探員增添新型防彈衣，保護安全。(記者張晨／攝影)
市警為探員增添新型防彈衣，保護安全。(記者張晨／攝影)

紐約市警與紐約市警察基金會(New York City Police Foundation)及市探員工會(Detectives Endowment Association)14日宣布，將加贈1100件防彈衣保護探員辦案安全。

影音來源：記者張晨

新型防彈背心首次在2019年12月投入使用，並在華裔警員劉文健和搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)遭槍殺殉職的五周年忌日公布；同年，皇后區探員西蒙森(Brian Simonsen)在一樁手機店劫案，警匪雙方交火中，被同伴射中胸口殉職。

此次加贈也是為了紀念他，讓更多探員工作能多一層保護，市警第一副局長的卡班(Edward Caban)表示，西蒙森殉職後警方才得知他當時並未穿防彈背心，也因為這一疏忽，42歲的他永遠離開妻子和兩個年幼的孩子。

市警總探長西格(James Essig)表示，根據市警規定，巡邏警察、執法警察等必須穿防彈衣的，但探員需要穿著西裝；此前的防彈背心過於笨重，很難不影響正常衣著，而一旦出現警力增援等緊急特殊情況，他們幾乎都有如「赤膊上陣」。

新型防彈衣輕薄，適合穿在便裝之下，所以對於臥底警察或是探員，是可以救命的裝備。

市警基金會主席兼首席執行官伯恩鮑姆(Susan Birnbaum)表示，紐約市目前犯罪率居高不下，尤其是槍枝暴力氾濫，新型防彈衣易穿戴，有助扭轉探員出警選擇不穿防護裝備的情況。

西格指出，市警探員共4600人，此前已經發放3500件，至今年底完成另外1100件發放。購置新款防彈衣的款項均來自於市警察基金會和市探員工會的300萬元捐贈。

警察 紐約市 皇后區

上一則

慈濟氣候變遷座談 19日起22場歡迎報名

下一則

68歲華男走失 警籲民眾協尋

延伸閱讀

紐約郡退稅 全州最高

紐約郡退稅 全州最高
電單車法案 市議會提案

電單車法案 市議會提案
紐約物價增速放緩 低於全國

紐約物價增速放緩 低於全國
暴雨淹紐約市地鐵站阻通勤 乘客無奈

暴雨淹紐約市地鐵站阻通勤 乘客無奈
黃啓源律師房東房客線上講座分享合法快速驅趕滯留房客的經驗

黃啓源律師房東房客線上講座分享合法快速驅趕滯留房客的經驗

熱門新聞

華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

2022-09-07 12:39

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜