涉殺嚴志文嫌犯 餐館衝突照曝光

赫希攻擊、騷擾長城中餐廳老闆與員工的照片曝光。(楊凱提供)

涉嫌當街射殺外賣郎嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)，獲釋候審期間，飲彈自殺，留下六頁遺書，否認他殺害死者及以及與長城中餐廳有衝突；該餐廳的老闆14日以多張赫希曾騷擾他與嚴志文的照片佐證，駁斥其遺書中宣稱無罪的說辭，指他的確曾與死者發生衝突，要求司法公正。

赫希戴黑面罩攻擊、騷擾長城中餐廳老闆與員工的照片曝光。(楊凱提供)

長城中餐廳的老闆楊凱對本報記者指，赫希因不滿意訂餐，與該店發生衝突後，去年12月某日晚10時左右，曾戴黑色面罩，持刀割破他的輪胎，嚴志文與同事看到後，脫下他的面罩，拍下他的照片與其駕駛休旅 車的牌照，交由市警112分局留證，「他說，『我有槍，我有槍，我會記住你們』」。 赫希攻擊、騷擾長城中餐廳老闆與員工的照片曝光。(楊凱提供)

楊凱說，赫希隨後還用槍指他的頭，聲稱要殺他全家，這些均被附近的監控錄像拍下，由檢警作為呈堂證據，但所有案件幾乎都不了了之；他指，赫希所謂的「遺書」內容不實，就是為了脫罪，偽裝自己成受害者，否認對他與嚴志文的陳述，「嚴志文是我的員工，他為中餐廳工作了20多年」。 赫希攻擊、騷擾長城中餐廳老闆與員工的照片曝光。(楊凱提供)

對於赫希自殺，楊凱重申，沒有任何人為這件事高興，他的死亡讓這起案件的真相石沉大海，也讓嚴志文一家以及他和餐廳的員工無法得到司法的公正；他說，嚴志文的死亡原本就可避免，指警方未重視這起案件，及時阻止悲劇發生。 赫希攻擊、騷擾長城中餐廳老闆與員工的照片曝光。(楊凱提供)

因為赫希涉及的凶殺案，警方在其妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)家中發現多把槍枝與子彈，她因涉嫌為丈夫藏匿槍枝，6月被捕控罪；雖然她的律師曾提交赫希的遺書作證，為當事人脫罪，但大陪審團仍以九項非法持有武器等罪名起訴她，案件尚在進行中。