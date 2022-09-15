母淹死三兒 遭控謀殺罪

警方14日以三項謀殺罪起訴布碌崙(布魯克林)康尼島 涉嫌淹死三名親生子女的母親，30歲的默迪(Erin Merdy)。此前，紐約法醫辦公室確認，三名死者為溺斃。據了解，三人的葬禮將於周五舉行。

警方14日對默迪提出指控，她面對九項控罪，每個孩子三項，分別為蓄意謀殺、變態冷漠謀殺(murder with depraved indifference)和謀殺11歲以下兒童。死者分別為七歲男童扎卡里(Zachary Merdy)，四歲女童麗莉亞娜(Lillyana Stephen)和三個月大的女嬰奧利弗(Oliver Bondarev)。

默迪的前夫，扎卡里的父親德里克-默迪(Derrick Merdy)還和她有撫養權的糾紛。曾在海軍服役的德里克-梅迪是弗吉尼亞州的空中交通管制員。他告訴媒體，他在按協議進行監護權探視時，經常發現扎卡里又髒又餓，於是決定爭取監護權。據執法部門消息，因為默迪沒有帶孩子們去上學，市兒童服務管理局(Administration for Children's Services)至少收到兩份關於母親失職的報告。

默迪的家人說她有精神健康問題，曾患雙重憂鬱症 ，這次可能是產後憂鬱症。默迪被捕前，向親屬坦白，她淹死了自己的孩子。2019年，默迪曾帶著兩個孩子住過庇護 所，據一名庇護所的員工介紹，那時她的精神就不太正常。

因積欠1萬多元房租，默迪今年被勒令搬出康尼島海王星大道的公寓。