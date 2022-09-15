我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

騙徒冒充沃爾瑪客服 華女識破

記者胡聲橋／紐約報導
歹徒冒充沃爾瑪客服人員打電話詐騙，華女機智識破。(本報資料照，取自Unsplash.com)
歹徒冒充沃爾瑪客服人員打電話詐騙，華女機智識破。(本報資料照，取自Unsplash.com)

華社居民常接到一些詐騙電話，儘管已提高警惕，但騙局頻傳。近日，布碌崙(布魯克林)一名華女接到一通電話，對方自稱是美國最大零售商沃爾瑪客服部門員工，要她支付信用卡消費欠下的2000多元 ，這名華女起初信以為真，後來試著用英語交談，才讓騙徒露出狐狸尾巴。

4日下午，家住布碌崙貝瑞吉的魏太太接到一通顯示為800的電話，她一開始沒有接，後來經查看發現，該號碼是沃爾瑪的客服電話。於是當這個號碼再次打來時，她接了電話。電話中說普通話的男子表示，前段時間她在沃爾瑪申請信用卡並消費，購買30箱奶粉寄去中國四川，信用卡有2000多元未付款，男子還準確說出她的姓名、電話、郵箱以及地址。

魏太太前段時間剛好有一張信用卡因出現異常消費，銀行發現後馬上通知她，信用卡也停用。因此，當接到沃爾瑪客服電話時，她還以為自己的身分信息又被盜，信用卡又遭盜刷。但經與對方交談，越聽越覺得不對勁。她說，對方似乎根本不懂英文，連郵編的英文Zip Code都說不出來。後來這名男子又假裝去跟經理匯報，而且說的還是中文。魏太太開始懷疑對方是騙子，於是開始用英語和對方交流，男子完全聽不懂，稱自己是沃爾瑪中文客服部門，還說辦公室在阿肯色州。至此，魏太太幾乎可以確定，這一定是詐騙電話，於是掛斷電話。

據她後來了解，現在使用電話詐騙的人，能在受害者手機上顯示大公司官方客服的號碼，這樣受害者就更容易上當。他希望自己的經歷能提醒大家，對於陌生人來電，尤其是通過威脅、恐嚇等手段索取錢財，一定不要輕易相信，要再三核實。

信用卡 沃爾瑪 詐騙

上一則

布碌崙華人雜貨店 賣出中50萬彩票

下一則

10年未調 TLC提案計程車擬漲價23%

延伸閱讀

老字號168信用卡電腦公司週年回饋

老字號168信用卡電腦公司週年回饋
沃爾瑪 進軍醫療保健市場

沃爾瑪 進軍醫療保健市場
沃爾瑪新一季營運調整 這幾件事會影響消費者

沃爾瑪新一季營運調整 這幾件事會影響消費者
密州機場工開小飛機威脅撞沃爾瑪 不會降落最後迫降被捕

密州機場工開小飛機威脅撞沃爾瑪 不會降落最後迫降被捕
大仁說財經／信用卡利率飆 還卡債者激增

大仁說財經／信用卡利率飆 還卡債者激增

熱門新聞

華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

2022-09-07 12:39

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜