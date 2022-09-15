騙徒冒充沃爾瑪客服 華女識破

歹徒冒充沃爾瑪客服人員打電話詐騙，華女機智識破。(本報資料照，取自Unsplash.com)

華社居民常接到一些詐騙 電話，儘管已提高警惕，但騙局頻傳。近日，布碌崙(布魯克林)一名華女接到一通電話，對方自稱是美國最大零售商沃爾瑪 客服部門員工，要她支付信用卡 消費欠下的2000多元 ，這名華女起初信以為真，後來試著用英語交談，才讓騙徒露出狐狸尾巴。

4日下午，家住布碌崙貝瑞吉的魏太太接到一通顯示為800的電話，她一開始沒有接，後來經查看發現，該號碼是沃爾瑪的客服電話。於是當這個號碼再次打來時，她接了電話。電話中說普通話的男子表示，前段時間她在沃爾瑪申請信用卡並消費，購買30箱奶粉寄去中國四川，信用卡有2000多元未付款，男子還準確說出她的姓名、電話、郵箱以及地址。

魏太太前段時間剛好有一張信用卡因出現異常消費，銀行發現後馬上通知她，信用卡也停用。因此，當接到沃爾瑪客服電話時，她還以為自己的身分信息又被盜，信用卡又遭盜刷。但經與對方交談，越聽越覺得不對勁。她說，對方似乎根本不懂英文，連郵編的英文Zip Code都說不出來。後來這名男子又假裝去跟經理匯報，而且說的還是中文。魏太太開始懷疑對方是騙子，於是開始用英語和對方交流，男子完全聽不懂，稱自己是沃爾瑪中文客服部門，還說辦公室在阿肯色州。至此，魏太太幾乎可以確定，這一定是詐騙電話，於是掛斷電話。

據她後來了解，現在使用電話詐騙的人，能在受害者手機上顯示大公司官方客服的號碼，這樣受害者就更容易上當。他希望自己的經歷能提醒大家，對於陌生人來電，尤其是通過威脅、恐嚇等手段索取錢財，一定不要輕易相信，要再三核實。